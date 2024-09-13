Алина Горносько стала чемпионкой Беларуси в индивидуальном многоборье

В столице завершился второй день Открытого чемпионата Беларуси по художественной гимнастике. В программе оставшиеся два вида индивидуального многоборья: с булавами и лентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй день подряд покорить сердце жюри среди сеньорок удалось призеру Олимпиады в Токио Алине Горносько. На второй позиции расположилась Анасасия Салос, замкнула тройку сильнейших Дарья Веренич. В юниорском разделе шансов соперницам не оставила Николь Леута. Она лидировала после упражнений с обручем и мячом. Грация покорила всех свой чистотой исполнения и артистизмом. 14 сентября участницы поспорят за награды в отдельных видах программы.