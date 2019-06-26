«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»

Новости Беларуси. Многочисленные зарубежные болельщики, которые приехали в Минск, поддержать свои команды, в перерывах между турнирами стараются поближе познакомиться с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни возросло количество туристов во всех знаковых для нашей страны местах. Брестская крепость, средневековые замки в Мире и Несвиже – пользуются особой популярностью.

Немало зарубежных гостей успели побывать и на «Линии Сталина». Этот историко-культурный комплекс находится совсем недалеко от гребного канала в Заславле.

Петр Бутрим, СТВ:

Здесь действительно есть что посмотреть, и чем похвастаться. Поэтому спортивную программу в Минске разбавить культурной за его пределами решили многие из любителей спорта.