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«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»

26 июня 2019 14:41
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Новости Беларуси. Многочисленные зарубежные болельщики, которые приехали в Минск, поддержать свои команды, в перерывах между турнирами стараются поближе познакомиться с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»-1

В эти дни возросло количество туристов во всех знаковых для нашей страны местах. Брестская крепость, средневековые замки в Мире и Несвиже – пользуются особой популярностью.

«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»-4

Немало зарубежных гостей успели побывать и на «Линии Сталина». Этот историко-культурный комплекс находится совсем недалеко от гребного канала в Заславле.

Петр Бутрим, СТВ:
Здесь действительно есть что посмотреть, и чем похвастаться. Поэтому спортивную программу в Минске разбавить культурной за его пределами решили многие из любителей спорта.

«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»-7

«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»-9

По всей территории комплекса слышна речь на самых разных языках. Внимание гостей привлекли не только танки, самолеты и вертолеты, но также траншеи и доты, и другие сооружения. В подобном музее под открытым небом многие из гостей побывали впервые.

Подробности – в видеоматериале

# Европейские игры # Пётр Бутрим # Фотофакт

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