Алексей Калюжный: Сборная Беларуси по хоккею сильна командой, а не личностями

Сборная Беларуси вернулась с чемпионата мира уже в пятницу – на следующий день после игры с Канадой. Наши хоккеисты выглядели уставшими и измотанными. И кто, как не капитан нашей дружины, должен был держать ответ перед прессой? Алексей Калюжный, который провел один из лучших своих чемпионатов мира, для программы «Горячий лед» на СТВ поделился впечатлениями от прошедшего мирового первенства.

О ЧЕМПИОНАТЕ

Алексей Калюжный, капитан сборной Беларуси:

Чемпионат был очень сильный. Можно посмотреть, что по составам сборные собрали очень хорошие команды. В общем, конечно, для нас, я считаю, он сложился, можно сказать, удачно. Мы довольны с большего тем, как играли. Для нас все матчи имели принципиальное значение. Начать чемпионат с победы над словенцами было важно, и дальше мы не имели права оступиться, если хотели попасть в восьмерку. И мы выполнили задачу.

О ПОДГОТОВКЕ

Алексей Калюжный:

Те матчи, которые мы играли перед чемпионатом, все равно проходили на фоне нагрузки, которая была. И скажу, что по ходу чемпионата нам очень помогла та работа, которую мы месяц-полтора до чемпионата проделали. Это была очень тяжелая, сложная, но в итоге она нам очень помогла.

О СБОРНЫХ РОССИИ И КАНАДЫ

Алексей Калюжный:

Вы сами видите состав этих команд и представляете, против кого мы выходим на лед. Это звезды мировой величины в хоккее. Понятно, что существует определенное волнение. И, пропуская на первой же минуте, это волнение не уходит, к сожалению. Стараемся на максимуме, понимаете. Когда команда приходит после первого периода, у всех можно форму менять, потому что все мокрые, все играют практически на пределе.

О СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ

Алексей Калюжный:

Она сильна командой, а не личностями. Плюс было очень хорошее взаимопонимание между тренерским штабом, руководство абсолютно все делало для того, чтобы ребята ни о чем не думали, кроме хоккея. Не было никаких явных проблем, которые могли повлиять на нашу игру. Конечно, для нас были неприятные моменты, когда не смог Миша Грабовский приехать, еще ребята не смогли поучаствовать в этом чемпионате. Но это оказались те проблемы, которые наc только объединили, сплотили и придали сил.