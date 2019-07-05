Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра

Новости Беларуси. «Динамо»-БАТЭ – поединок с такой афишей в белорусском футболе в представлении не нуждается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это не просто матч, это настоящая битва. Причем как на футбольном поле, так и на фанатских секторах. Правда, зачастую авансы оказываются выше, чем само действо. Но не в этом случае. Корреспондент Ирина Петыш была на стадионе и поделится своими впечатлениями.

В первом тайме непримиримую борьбу, которую и требует настоящее «классико», показали в первую очередь болельщики на трибунах: мощью голосовых связок мерялись фан-секторы. А вот футболисты активничать начали ближе к антракту. На 39-й минуте счет открыл капитан «желто-синих» Игорь Стасевич. Но ликовал чемпион недолго. Сразу после свистка Динко Треботич возродил интригу.

Динко Треботич, полузащитник ФК «Динамо Минск»:

Первый тайм мы играли очень плохо. Очень плохо, а БАТЭ держал мяч. Все время у них мяч был. Нет шансов играть футбол без мяча, и мы только бежали. А второй тайм мы нормально начали играть, начали держать мяч и забили гол.

Второй тайм действительно продемонстрировал «белорусское классико» как на поле, так и на трибунах. Тем не менее, сильнее оказался 15-кратный чемпион страны. На 82 минуте второй гол за борисовчан забил Неманья Милич. БАТЭ сильнее 2:1.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Игра тяжелая. Она такой, в принципе, ожидалась. Что бы ни говорили, как бы что ни складывалось, это действительно принципиальная игра – такой она была, есть, и я надеюсь, что будет. Очень хорошего качества футбол с обеих сторон, обилие борьбы. В общем-то, мы, конечно же, довольны, что увозим отсюда три очка.