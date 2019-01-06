Александр Зеленко о конкуренции на Рождественском турнире, уровне сборных и прогнозе на финал

Как вы считаете, каким будет финал турнира?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» игрок белорусской хоккейной любительской команды Александр Зеленко, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Разговор пойдет о XV Рождественском турнире любителей хоккея.

Александр Зеленко, игрок любительской команды Беларуси:

В финале традиционно на протяжении многих лет – команда Президента и сборная России. Традиционно команда из России привозит сюда сильный состав. У нас тоже сильный состав, поэтому они хотят взять реванш.

Различаются ли у различных команд подходы к этому турниру?

Александр Зеленко:

Думаю, что да. Помимо россиян сильные составы у Финляндии, Чехии, Словакии. Но некоторые команды приезжают просто для того, чтобы отдохнуть.

Как между собой общаются игроки? Как это происходит? Есть ли конкуренция или всё проходит в неформальной обстановке?