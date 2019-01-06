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Александр Зеленко о конкуренции на Рождественском турнире, уровне сборных и прогнозе на финал

06 января 2019 20:57
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» игрок белорусской хоккейной любительской команды Александр Зеленко, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Разговор пойдет о XV Рождественском турнире любителей хоккея.

XV Рождественский турнир любителей хоккея: самые результативные матчи и рекорды

Как вы считаете, каким будет финал турнира?

Александр Зеленко о конкуренции на Рождественском турнире, уровне сборных и прогнозе на финал-1

Александр Зеленко, игрок любительской команды Беларуси:
В финале традиционно на протяжении многих лет – команда Президента и сборная России. Традиционно команда из России привозит сюда сильный состав. У нас тоже сильный состав, поэтому они хотят взять реванш.

Различаются ли у различных команд подходы к этому турниру?

Александр Зеленко:
Думаю, что да. Помимо россиян сильные составы у Финляндии, Чехии, Словакии. Но некоторые команды приезжают просто для того, чтобы отдохнуть.

Как между собой общаются игроки? Как это происходит? Есть ли конкуренция или всё проходит в неформальной обстановке?

Александр Зеленко о конкуренции на Рождественском турнире, уровне сборных и прогнозе на финал-4

Александр Зеленко:
Конечно, конкуренция есть, потому что каждый хочет показать себя, выиграть этот турнир. Но в то же время турнир в дружеской атмосфере проходит.

Вернемся к турнирной сетке. Сегодня, 6 января, прошли полуфинальные матчи, а конкретно матч команд Беларуси и ОАЭ. Напомним, 10:5 – победа сборной Беларуси. Как вам игра?

Александр Зеленко о конкуренции на Рождественском турнире, уровне сборных и прогнозе на финал-7

Александр Зеленко:
Для зрителей это хорошая игра, много забитых шайб. Команда Эмиратов в последнее время традиционно приезжает на этот турнир. Я считаю, что на этом уровне им тяжеловато играть с нами.

Полную версию интервью смотрите в видеоматериале.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Александр Зеленко # Фотофакт

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