Александр Мишин: Очень здорово девочки из «Минчанки» прибавили за этот год

Новости Беларуси. В СКА «Уручье» продолжается 2 тур финального этапа женского чемпионата России по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Минчанка», «Сахалин», «Протон» и «Динамо-Метар» здесь сражаются за 9-12 место в турнирной таблице.

27 апреля наша команда проводит матч с «Сахалином». С места событий с нами на прямой связи наш корреспондент Ирина Петыш.

Александр Мишин, председатель волейбольного клуба «Минск»:

Что касается результатов этого года, мы, конечно, немножко задачу не выполнили, мы планировали играть игры плей-офф в первой восьмерке. Так случилось, что нам по дополнительным показателям не удалось попасть в восьмерку, играем 9-12 место.

Что касается содержания, то очень здорово девочки прибавили за этот год, мне есть с чем сравнивать, я их давно знаю. За этот год они выстрелили, я думаю, в профессиональном плане очень здорово.