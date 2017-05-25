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Александр Лукашенко: пятая часть денег идет на один вид спорта – отдачи никакой

25 мая 2017 10:54
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Новости Беларуси. На хоккейной площадке белорусские спортсмены должны вести себя как на поле боя, а на большие премии стоит рассчитывать только по итогам мест в турнирной таблице. Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от национальной сборной и в целом от белорусского хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси этот вид спорта является национальным, но тем, кто выходит на лед, порой не хватает характера, – считает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Футбол и хоккей в центральных странах – это массовые виды спорта. Этими видами спорта не просто интересуются, но это прежде всего, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население. Если уж мы приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, он у нас очень популярным становится и уже стал, так давайте по-настоящему заниматься. Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой. Сегодня в хоккей никто не играет, как и в другие виды спорта. Сегодня это не борьба, это битва, особенно в хоккее. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим. Вот четырем командам сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего. И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит.

Анализ ситуации, складывающейся в белорусском хоккее, ведется постоянно. И в этом виде спорта грядут изменения. Положительные перемены Президент связывает с недавно назначенным председателем Федерации Семеном Шапиро. И этот пост не менее ответственный, чем должность губернатора, – подчеркнул глава государства.

Новый руководитель федерации хоккея уже предложил свой план развития. В том числе нестандартные подходы.

Александр Лукашенко: пятая часть денег идет на один вид спорта – отдачи никакой-1

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:
Я сам когда-то занимался в детско-юношеской спортивной школе по футболу. Тренер приходил, бросал мяч, читал газету, мы кувыркались на поле – весь процесс тренерский. К сожалению, имеют факты, видно, и сегодня похожие, поэтому мы решили: там, где тренируется наша молодежь, видеокамеру, вывод в федерацию, в Минспорта можно, и в каждый момент мы можем посмотреть, как идет процесс. И каждый тренер видит, что за ним контроль. И, конечно, надо ездить, смотреть и контролировать тренерскую работу.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Семен Шапиро

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