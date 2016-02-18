Новости Беларуси. В эти минуты Президент Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия Дворца спорта «Уручье» и международного детского турнира по гандболу. Современный комплекс появился на базе небольшого легкоатлетического манежа.

Ушли в прошлое беговые дорожки: их спортсменам заменили велотренажеры. Зрительские места теперь располагаются ближе к площадке, что вполне в духе времени. Трибуны расположены по периметру игровой зоны, образуя таким образом чашу, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Павел Галкин, генеральный директор ГК «СКА-Минск»:

Что касается тренировок для игровых видов спорта — здесь все превосходно. Хорошее напольное покрытие, хорошие раздевалки. Здесь есть центр реабилитации, кабинет физиотерапии. Здесь хороший восстановительный центр. Есть условия для роста, тренировок и прогресса.