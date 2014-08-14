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Александр Лукашенко поздравил Андрея Кравченко с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

14 августа 2014 11:06
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Андрея Кравченко с убедительной победой — завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в швейцарском Цюрихе.

Глава государства поблагодарил спортсмена за мастерство и проявленную силу духа и подчеркнул, что лидерство среди элиты десятиборцев — не случайная удача, а результат огромной самоотверженной работы и целеустремленности в достижении успеха, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Легкая атлетика # Андрея Кравченко

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