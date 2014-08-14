Александр Лукашенко поздравил Андрея Кравченко с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по легкой атлетике

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Андрея Кравченко с убедительной победой — завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в швейцарском Цюрихе.

Глава государства поблагодарил спортсмена за мастерство и проявленную силу духа и подчеркнул, что лидерство среди элиты десятиборцев — не случайная удача, а результат огромной самоотверженной работы и целеустремленности в достижении успеха, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.