Александр Екименко: «Мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг»

Новости Беларуси. На велодроме комплекса «Минск-Арена» проходит второй тур женского чемпионата Беларуси по индорхоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого этапа лидером стала команда гродненского «Ритма». Девушки выиграли все встречи.

Чемпионат 19/20 у женщин проходит по отличной от 2019 года системе. Теперь даже команды, которые по итогам 1-го тура не смогли войти в топ-4, в так называемом «золотом шансе» на третьем – заключительном этапе – могут побороться за медали чемпионата. Поэтому интрига сохранится в буквальном смысле до последнего матча. Цена успеха велика. Победитель сыграет в Кубке клубных команд Европы.

Александр Екименко, председатель общественного объединения «Белорусская федерация хоккея на траве»:

Чемпион страны принимает участие в восьмерке сильнейших клубных команд Европы. Наша страна пока имеет такой шанс, мы в индорхоккее имеем третий мировой рейтинг. Первый – это сборная Германии, Голландия и наша Беларусь. Это радует. Вообще, 137 стран развивает хоккей на траве.



