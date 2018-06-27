«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления

Новости Беларуси. Праздник спорта, красоты и грации: воспитанники могилевского Дворца гимнастики ушли на летние каникулы, устроив яркое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные гимнасты показали то, чему их научили за последний год: сложные акробатические номера, упражнения на гимнастических снарядах, групповые показательные выступления. На спортивный праздник пригласили несколько сотен гостей – родителей, специалистов, спонсоров.

Пришли сюда и воспитанники детских садов, которые пока не занимаются гимнастикой, но, возможно, благодаря такому представлению придут именно в этот вид спорта.

Глеб Завацкий, воспитанник СДЮШОР:

Я занимаюсь гимнастикой четвертый год. Я за это время уже научился делать рондат фляк, «колеса», «рогатку».

Екатрина Титова, воспитанница СДЮШОР:

Я занимаюсь акробатикой. Мне очень нравится, несмотря на то, что это тяжелый вид спорта. Акробатика развивает силу воли, дух. Мы все работаем в сплоченном коллективе. Это помогает развивать дружеские качества.

Виктор Шайников, директор СДЮШОР:

С Дворцом гимнастики, конечно, популярность увеличилась. Количество мероприятий, праздников, которые мы проводим, их достаточно много. Популярность сейчас высока. Проблем в наборе детей у нас сейчас не существует.