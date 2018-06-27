Прямой эфир

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления

27 июня 2018 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник спорта, красоты и грации: воспитанники могилевского Дворца гимнастики ушли на летние каникулы, устроив яркое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления-1

Юные гимнасты показали то, чему их научили за последний год: сложные акробатические номера, упражнения на гимнастических снарядах, групповые показательные выступления. На спортивный праздник пригласили несколько сотен гостей – родителей, специалистов, спонсоров.

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления-4

Пришли сюда и воспитанники детских садов, которые пока не занимаются гимнастикой, но, возможно, благодаря такому представлению придут именно в этот вид спорта.

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления-7

Глеб Завацкий, воспитанник СДЮШОР:
Я занимаюсь гимнастикой четвертый год. Я за это время уже научился делать рондат фляк, «колеса», «рогатку».

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления-10

Екатрина Титова, воспитанница СДЮШОР:
Я занимаюсь акробатикой. Мне очень нравится, несмотря на то, что это тяжелый вид спорта. Акробатика развивает силу воли, дух. Мы все работаем в сплоченном коллективе. Это помогает развивать дружеские качества.

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления-13

Виктор Шайников, директор СДЮШОР:
С Дворцом гимнастики, конечно, популярность увеличилась. Количество мероприятий, праздников, которые мы проводим, их достаточно много. Популярность сейчас высока. Проблем в наборе детей у нас сейчас не существует.

«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления-16

В могилевском Дворце гимнастики тренируются 800 юных спортсменов. Среди выпускников немало известных имен – например, олимпийская чемпионка Сеула Светлана Баитова и прославленная батутистка Татьяна Петреня.

# Гимнастика # Глеб Завацкий # Екатрина Титова # Виктор Шайников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр
26 июня 2018 18:21

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр

Арина Соболенко в напряжённой борьбе обыграла 13 ракетку мира в Истборне
26 июня 2018 18:10

Арина Соболенко в напряжённой борьбе обыграла 13 ракетку мира в Истборне

Белорусская женская сборная по волейболу готовится к квалификационному раунду в Румынии
26 июня 2018 18:04

Белорусская женская сборная по волейболу готовится к квалификационному раунду в Румынии