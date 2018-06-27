«Акробатика развивает силу воли, дух»: в могилевском Дворце гимнастики прошли публичные выступления

Новости Беларуси. Праздник спорта, красоты и грации: воспитанники могилевского Дворца гимнастики ушли на летние каникулы, устроив яркое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник спорта, красоты и грации: воспитанники могилевского Дворца гимнастики ушли на летние каникулы, устроив яркое шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юные гимнасты показали то, чему их научили за последний год: сложные акробатические номера, упражнения на гимнастических снарядах, групповые показательные выступления. На спортивный праздник пригласили несколько сотен гостей – родителей, специалистов, спонсоров.
Пришли сюда и воспитанники детских садов, которые пока не занимаются гимнастикой, но, возможно, благодаря такому представлению придут именно в этот вид спорта.
Глеб Завацкий, воспитанник СДЮШОР:
Я занимаюсь гимнастикой четвертый год. Я за это время уже научился делать рондат фляк, «колеса», «рогатку».
Екатрина Титова, воспитанница СДЮШОР:
Я занимаюсь акробатикой. Мне очень нравится, несмотря на то, что это тяжелый вид спорта. Акробатика развивает силу воли, дух. Мы все работаем в сплоченном коллективе. Это помогает развивать дружеские качества.
Виктор Шайников, директор СДЮШОР:
С Дворцом гимнастики, конечно, популярность увеличилась. Количество мероприятий, праздников, которые мы проводим, их достаточно много. Популярность сейчас высока. Проблем в наборе детей у нас сейчас не существует.
В могилевском Дворце гимнастики тренируются 800 юных спортсменов. Среди выпускников немало известных имен – например, олимпийская чемпионка Сеула Светлана Баитова и прославленная батутистка Татьяна Петреня.