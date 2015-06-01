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92-летняя американка стала самой пожилой женщиной, пробежавшей марафон

01 июня 2015 07:18
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Новости США. Американка Харриет Томпсон стала самой пожилой женщиной, успешно пробежавшей марафон.

92-летняя Томпсон пробежала дистанцию за 7 часов, 24 минуты и 36 секунд. Финишную черту она пересекла в сопровождении своего 56-летнего сына Бренни.

92-летняя американка стала самой пожилой женщиной, пробежавшей марафон-1

Харриет Томпсон:
С каждым годом становится все сложнее, но это был тяжелый год для меня.


Харриет Томпсон. Фото: Paul Nestor Competitor Group

92-летняя американка стала самой пожилой женщиной, пробежавшей марафон-3

Харриет также призналась в том, что каждый год обещает своим близким бросить спорт, но сдержать обещание никак не удается.

Свой первый марафон она пробежала в возрасте 76 лет. По профессии госпожа Томпсон пианистка, и во время марафона она про себя проигрывает музыкальные композиции.

Рекордсменка не считает, что сделала что-то необычайное, и удивлена всеобщим интересом к ее персоне. Правда, душой не кривит, говорит: «Внимание всегда приятно».

Харриет Томпсон:
Когда я вижу молодых девушек, которые еле двигаются и прихрамывают, то думаю: хорошо, что я чувствую себя не так уж плохо, как они.

Женщина бегает с конкретной целью.

Ее миссия – помогать в сборе средств для борьбы с лейкемией. Такой благотворительностью Харриет удалось собрать уже более $90 000. О том, что значит бороться с серьезной болезнью, она знает непонаслышке: не так давно Харриетт победила в борьбе с раком кожи.

На момент установления рекорда Томпсон было 92 года и 65 дней. Предыдущее достижение, 92 года и 19 дней, принадлежало Глэдис Бэррилл, пробежавшей в 2010 году марафон в Гонолулу.

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Харриетт Томпсон

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