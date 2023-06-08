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8 медалей за день. Белорусы занимают пьедесталы на соревнованиях по лёгкой атлетике в «Лужниках»

08 июня 2023 20:24
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В рамках «Недели легкой атлетики», которая проходит в московских «Лужниках», четверг и пятница (8 и 9 июня) – дни спринта. Программа насыщенная, в стартах принимают участие и отечественные спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские легкоатлетки завоевали весь пьедестал на дистанции 100 метров с барьерами. Эльвира Граборенко с результатом 12,84 выиграла золото. Серебряная награда досталась Руслане Романовской – 13,01. И третьей в этом забеге финишировала еще одна белоруска Светлана Парахонько – 13,11.

8 медалей за день. Белорусы занимают пьедесталы на соревнованиях по лёгкой атлетике в «Лужниках»-1

Сергей Парахонько стал серебряным призером на дистанции 110 метров с барьерами. Золото на 100-метровке в гладком беге завоевал Владислав Камыш, бронза в активе Георгия Манеева. На дистанции 400 метров лучшие результаты показали Никита Юдченко и Алина Апанович. В этой же дисциплине серебряная награда на счету Алины Леневской.

# Легкая атлетика # Руслана Романовская # Фотофакт

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