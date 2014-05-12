4:3. Пользователи соцсетей с ликованием встретили победу Беларуси над Швейцарией

Новости Беларуси. Беларусь ликует! Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Швейцарии со счетом 4:3 на Чемпионате мира в Минске.

Белорусская дружина уже после мачта поблагодарила болельщиков за поддержку!

Андрей Стась, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Невероятные эмоции. Большое спасибо болельщикам! Сумасшедшая поддержка, она нам очень помогла! Старались играть по заданию тренера и использовать моменты, которые у нас были.

Пользователи соцсетей с восторгом восприняли эту победу.

«Потрясающая новость! Спасибо, ребята!», «Сегодня был прекраснейший матч! Ребята, спасибо за атмосферу, адреналин, вагон эмоций, сорванный голос и, конечно же, Победу!!! Да, не все получалось, но результат говорит за себя! 4:3!!! Гордость переполняет!», «4:3, и плевать, что мой босс из Швейцарии», «Мы победили! 4:3!!! В поддержку наших в течение 6 месяцев не ем швейцарский шоколад».

Сообщения и комментарии такого содержания в буквальном смысле заполонили Интернет. Убедитесь сами!