4 марта стартовал финал республиканских соревнований «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Прошедшая зима в Беларуси вошла в десятку самых теплых. Средняя температура была почти на четыре градуса выше нормы. Тем не менее, это не помешало любителям активного отдыха стать на лыжи. Хорошим примером тому стал чемпионат мира по биатлону среди юниоров, этап Кубка мира по фристайлу, которые прошли в Раубичах.

А сегодня, 4 марта, в Минске стартовал первый этап самого массового в Беларуси турнира среди детей и подростков по биатлону, лыжным гонкам и стрельбе на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер». Лучшие юные спортсмены республики соревновались на меткость.

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Участниками «Снежного снайпера» являются ребята, которые не занимаются профессионально биатлоном, лыжными гонками и стрельбой. Поэтому для них это уникальная возможность продемонстрировать свое мастерство и попасть на заметку специалистам.

Илья Бондаренко, участник республиканских соревнований «Снежный снайпер»:

Я перед этими соревнованиями долго тренировался и я хочу победить, чтобы тренироваться у лучших тренеров Беларуси. Хочется увидеть Дашу, хочется попасть на Олимпийские игры.

Алексей Тиханович, участник республиканских соревнований «Снежный снайпер»:

Я вечером приходил, мы тренировались с тренером - стреляли, на лыжах, конечно, мало было возможностей покататься, потому что снега мало было. Но я хотел этого добиться и пришел сюда.

А уже завтра юниоры встретятся на минской лыжероллерной трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Триумфаторов нынешнего старта определят в каждом виде состязательной программы. Заслуженные награды ребята получат из рук именитых белорусских атлетов.