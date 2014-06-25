3:2. Аргентина обыграла Нигерию, но обе сборные выходят в плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Аргентина-Нигерия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
14-й игровой день мундиаля даст ответ на вопрос, какие команды представят в плей-оф квартеры «F» и «Е»! Начинаем с группы «F»!
С минуты на минуту стартуют матчи Аргентина - Нигерия и Иран - Босния и Герцеговина. Мы проведём для вас текстовый онлайн!
В большей степени наше внимание будет обращено на поединок лидеров этого квартета - аргентинцев и нигерийцев!
Состав сборной Нигерии: Эньеама-Эмброуз-Йобо-Однулами-Ошанива-Онази-Оби Микел-Одемвинги-Бабатунде-А.Муса-Эменике.
Состав сборной Аргентины: Серхио Ромеро-Сабалета-Ф.Фернандес-Гарай-Рохо-Гаго-Маскерано-Ди Мария-Месси-Игуаин-Агуэро.
Аргентина уже сыграет в 1/8 при любых раскладах, а вот Нигерия ещё может быть вытеснена со второй проходной строки Ираном!
Стартовые свистки в Порту-Алегри и Сальвадоре прозвучали!
ГООООООЛ!!! АРГЕНТИНА ВЫХОДИТ ВПЕРЁД УЖЕ НА ТРЕТЬЕЙ МИНУТЕ ИГРЫ!!!!
Ди Мария справа ворвался в штрафную африканцев, пробил низом, мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной.
...откуда его мощным ударом добил в сетку Месси!!
ГОООООЛ!!! НИГЕРИЯ СРАВНИВАЕТ СЧЁТ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МИНУТУ!!!! 1:1!!! ФАНТАСТИКА!!!
Ахмед Муса пробежался по левому флангу, сместился в центр и элегантно выстрелил в дальний угол! Без шансов для Серхио Ромеро!
Два подряд момента у Аргентины! Сначала Ди Мария дальним ударом в створ проверил Эньяму, а затем Игуаин выбежал 1 на 1...
...но не попал в створ из перспективной позиции.
Бело-голубые с завидным упорством осаждают ворота африканцев, те же предпочитают выжидать шансы для контратак.
Месси навесил в штрафную со стандарта, но мяч чирканул о голову Оби Микела и оказался в руках у Эньеамы.
Ди Мария опасно прострелил в штрафную слева, но Месси не успел к этому мячу.
Одемвинги пальнул издалека - над точностью ему ещё работать и работать
Эньеама потащил опаснейший дальний удар Ди Марии! Мяч катился низом точнёхонько в дальний нижний угол!
В параллельном матче Эдин Джеко открыл счёт! Иран уступает 0:1!
Джеко удался блестящий проход и бильярдный удар впритирку со штангой! А результативный пас ему отдал Ибишевич.
Нигерийцы готовятся разыграть опасный штрафной с правого фланга атаки.
Серхио Агуэро получает повреждение! Вынужденная замена у аргентинцев! Эзекиль Лавесси вступает в игру.
Бабатунде неплохо забросил мяч в штрафную со «стандарта», но судья зафиксировал фол в атаке.
Месси шикарно закрутил мяч в «девятку» со штрафного, но Эньеама своё дело знает!
Месси снова готовится исполнить стандарт! Нигерийцы как-то зачастили с фолами вблизи своей штрафной.
ГООООООЛ! МЕССИ!!!! 2:1!!! НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ МАСТЕР ШТРАФНЫХ!
Месси опять исполнил блестящий кручёный удар! На этот раз, правда, не в девятку, но получилось всё равно эффектно!
И сразу же звучит свисток, возвещающий об окончании первого тайма! Весёлый матч мы наблюдаем в Порту-Алегри!
Босния и Иран также отправляются отдыхать, европейская дружина по-прежнему минимально ведёт в счёте.
Команды выходят из раздевалок и уже готовы продолжить борьбу!
Второй тайм начался!
ГООООООЛ! АХМЕД МУСА!!! 2:2!! НИГЕРИЯ НЕ СДАЁТСЯ!
Муса набрал скорость, Эменике отдал ему пас, Ахмед ворвался с мячом в штрафную и расстрелял Серхио Ромеро!
Муса отвечает своим дублем на дубль Лионеля Месси!
Суперудар Ди Марии под перекладину! Эньеама тащит!
ГОООООЛ! МАРКОС РОХО!!! 3:2!!! АРГЕНТИНА ОПЯТЬ ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЁД!
Рохо оставили без прикрытия во время розыгрыша аргентинского углового, и тот подставил под мяч своё колено. Получилось удачно.
Как видите, и в первом, и во втором тайме матч развивается по схожему сценарию!
Ошанива грубо сфолил на Лавесси и получил справедливый горчичник.
Игуаин!! Выбегал один на один с Эньеамой, но нигерийский кипер выбивает мяч из-под ног Гонсало.
Рохо совершил слаломный проход по левому флангу, отдал пас в центр штрафной на Месси, но тому помешали толково ударить.
Месси снимают с игры! Что ж, он сегодня проявил себя прекрасно, можно и отдохнуть.
А заменил Лионеля Рикардо Альварес.
Бабатунде лежит на газоне, что-то произошло у него с рукой!
А произошло это после мощнейшего удара его партнёра по команде - Онази! Похоже, сломал руку своему коллеге нигериец!
Вот уж действительно - и смех, и грех. Бабатунде меняет Майкл Учебо.
Лавесси подошёл к скамейке попить водички, и зачем-то брызнул этой самой водичкой в лицо своему тренеру. Случайность?
Одемвинги отдал пас в штрафную аргентинцев на набегабщего Мусу, тот ударил очень сильно, но столь же неточно.
Ди Мария парашютом запустил мяч к воротам нигерийцев со стандарта, там к нему устремился Лавесси и в упор расстреливал Эньяму.
Сабалета блокирует удар Мусы после контратаки африканцев!
Гарай опасно бьёт головой - мимо! Вообще без центра поля играют команды! Очень зрелищный матч!
А такой карусели, которую закрутили Аргентина и Нигерия, я совсем забыл про матч Босния - Иран. А там, меж тем, уже 2:0.
Второй боснийский мяч провёл Пьянич на 59 минуте.
Эменике бил на технику в дальний угол - техника подкачала, мяч пролетел в паре метрах от штанги.
Ди Мария промчался по левому флангу как по трассе Формулы 1 и нанёс удар в ближний угол!! Эньеама отбил выстрел!
Гарай блокирует опасный удар Эмброуза!
Босния с Ираном решили взять пример с нашего матча и порадовать болельщиков двумя мячами подряд! Там счёт уже 3:1!
Гуаннеджад забил у Ирана на 82-й минуте, и тут же Вршаевич восстановил отрыв боснийцев в два мяча!
Ошанива жёстко сфолил на Альваресе и заслуживал второй жёлтой, но судья пожалел нигерийца.
Тут же Эньеама справляется с неопасным дальним ударом Маскерано.
Игуаин покидает поле! Последняя замена у Аргентины.
А заменил Гонсало не кто иной, как Лукас Билья.
Последние минуты идут в двух матчах! Уже очевидно, что в следующий раунд выходят Аргентина и Нигерия.
И южноамериканцы, и африканцы заслужили это право. Хотя бы за тот шикарный очный матч, который они выдали сегодня!
Всё, завершены обе игры! Весьма интересными и результативными они получились! Ждём решающих поединков в группе «Е»!