3:2. Аргентина обыграла Нигерию, но обе сборные выходят в плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Аргентина-Нигерия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

14-й игровой день мундиаля даст ответ на вопрос, какие команды представят в плей-оф квартеры «F» и «Е»! Начинаем с группы «F»!

С минуты на минуту стартуют матчи Аргентина - Нигерия и Иран - Босния и Герцеговина. Мы проведём для вас текстовый онлайн!

В большей степени наше внимание будет обращено на поединок лидеров этого квартета - аргентинцев и нигерийцев!

Состав сборной Нигерии: Эньеама-Эмброуз-Йобо-Однулами-Ошанива-Онази-Оби Микел-Одемвинги-Бабатунде-А.Муса-Эменике.

Состав сборной Аргентины: Серхио Ромеро-Сабалета-Ф.Фернандес-Гарай-Рохо-Гаго-Маскерано-Ди Мария-Месси-Игуаин-Агуэро.

Аргентина уже сыграет в 1/8 при любых раскладах, а вот Нигерия ещё может быть вытеснена со второй проходной строки Ираном!

Стартовые свистки в Порту-Алегри и Сальвадоре прозвучали!

ГООООООЛ!!! АРГЕНТИНА ВЫХОДИТ ВПЕРЁД УЖЕ НА ТРЕТЬЕЙ МИНУТЕ ИГРЫ!!!!

Ди Мария справа ворвался в штрафную африканцев, пробил низом, мяч попал в штангу и отскочил в центр штрафной.

...откуда его мощным ударом добил в сетку Месси!!

ГОООООЛ!!! НИГЕРИЯ СРАВНИВАЕТ СЧЁТ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МИНУТУ!!!! 1:1!!! ФАНТАСТИКА!!!

Ахмед Муса пробежался по левому флангу, сместился в центр и элегантно выстрелил в дальний угол! Без шансов для Серхио Ромеро!

Два подряд момента у Аргентины! Сначала Ди Мария дальним ударом в створ проверил Эньяму, а затем Игуаин выбежал 1 на 1...

...но не попал в створ из перспективной позиции.

Бело-голубые с завидным упорством осаждают ворота африканцев, те же предпочитают выжидать шансы для контратак.

Месси навесил в штрафную со стандарта, но мяч чирканул о голову Оби Микела и оказался в руках у Эньеамы.

Ди Мария опасно прострелил в штрафную слева, но Месси не успел к этому мячу.

Одемвинги пальнул издалека - над точностью ему ещё работать и работать

Эньеама потащил опаснейший дальний удар Ди Марии! Мяч катился низом точнёхонько в дальний нижний угол!

В параллельном матче Эдин Джеко открыл счёт! Иран уступает 0:1!

Джеко удался блестящий проход и бильярдный удар впритирку со штангой! А результативный пас ему отдал Ибишевич.

Нигерийцы готовятся разыграть опасный штрафной с правого фланга атаки.

Серхио Агуэро получает повреждение! Вынужденная замена у аргентинцев! Эзекиль Лавесси вступает в игру.

Бабатунде неплохо забросил мяч в штрафную со «стандарта», но судья зафиксировал фол в атаке.

Месси шикарно закрутил мяч в «девятку» со штрафного, но Эньеама своё дело знает!

Месси снова готовится исполнить стандарт! Нигерийцы как-то зачастили с фолами вблизи своей штрафной.

ГООООООЛ! МЕССИ!!!! 2:1!!! НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ МАСТЕР ШТРАФНЫХ!

Месси опять исполнил блестящий кручёный удар! На этот раз, правда, не в девятку, но получилось всё равно эффектно!

И сразу же звучит свисток, возвещающий об окончании первого тайма! Весёлый матч мы наблюдаем в Порту-Алегри!

Босния и Иран также отправляются отдыхать, европейская дружина по-прежнему минимально ведёт в счёте.

Команды выходят из раздевалок и уже готовы продолжить борьбу!

Второй тайм начался!

ГООООООЛ! АХМЕД МУСА!!! 2:2!! НИГЕРИЯ НЕ СДАЁТСЯ!

Муса набрал скорость, Эменике отдал ему пас, Ахмед ворвался с мячом в штрафную и расстрелял Серхио Ромеро!

Муса отвечает своим дублем на дубль Лионеля Месси!

Суперудар Ди Марии под перекладину! Эньеама тащит!

ГОООООЛ! МАРКОС РОХО!!! 3:2!!! АРГЕНТИНА ОПЯТЬ ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЁД!

Рохо оставили без прикрытия во время розыгрыша аргентинского углового, и тот подставил под мяч своё колено. Получилось удачно.

Как видите, и в первом, и во втором тайме матч развивается по схожему сценарию!

Ошанива грубо сфолил на Лавесси и получил справедливый горчичник.

Игуаин!! Выбегал один на один с Эньеамой, но нигерийский кипер выбивает мяч из-под ног Гонсало.

Рохо совершил слаломный проход по левому флангу, отдал пас в центр штрафной на Месси, но тому помешали толково ударить.

Месси снимают с игры! Что ж, он сегодня проявил себя прекрасно, можно и отдохнуть.

А заменил Лионеля Рикардо Альварес.

Бабатунде лежит на газоне, что-то произошло у него с рукой!

А произошло это после мощнейшего удара его партнёра по команде - Онази! Похоже, сломал руку своему коллеге нигериец!

Вот уж действительно - и смех, и грех. Бабатунде меняет Майкл Учебо.

Лавесси подошёл к скамейке попить водички, и зачем-то брызнул этой самой водичкой в лицо своему тренеру. Случайность?

Одемвинги отдал пас в штрафную аргентинцев на набегабщего Мусу, тот ударил очень сильно, но столь же неточно.

Ди Мария парашютом запустил мяч к воротам нигерийцев со стандарта, там к нему устремился Лавесси и в упор расстреливал Эньяму.

Сабалета блокирует удар Мусы после контратаки африканцев!

Гарай опасно бьёт головой - мимо! Вообще без центра поля играют команды! Очень зрелищный матч!

А такой карусели, которую закрутили Аргентина и Нигерия, я совсем забыл про матч Босния - Иран. А там, меж тем, уже 2:0.

Второй боснийский мяч провёл Пьянич на 59 минуте.

Эменике бил на технику в дальний угол - техника подкачала, мяч пролетел в паре метрах от штанги.

Ди Мария промчался по левому флангу как по трассе Формулы 1 и нанёс удар в ближний угол!! Эньеама отбил выстрел!

Гарай блокирует опасный удар Эмброуза!

Босния с Ираном решили взять пример с нашего матча и порадовать болельщиков двумя мячами подряд! Там счёт уже 3:1!

Гуаннеджад забил у Ирана на 82-й минуте, и тут же Вршаевич восстановил отрыв боснийцев в два мяча!

Ошанива жёстко сфолил на Альваресе и заслуживал второй жёлтой, но судья пожалел нигерийца.

Тут же Эньеама справляется с неопасным дальним ударом Маскерано.

Игуаин покидает поле! Последняя замена у Аргентины.

А заменил Гонсало не кто иной, как Лукас Билья.

Последние минуты идут в двух матчах! Уже очевидно, что в следующий раунд выходят Аргентина и Нигерия.

И южноамериканцы, и африканцы заслужили это право. Хотя бы за тот шикарный очный матч, который они выдали сегодня!

Всё, завершены обе игры! Весьма интересными и результативными они получились! Ждём решающих поединков в группе «Е»!