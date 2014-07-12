3:0. Голландия обыграла Бразилию и стала бронзовым призёром ЧМ-2014. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Голландия-Бразилия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Как это не прискорбно, но мундиаль отживает свои последние дни. зато какие! Сегодня - матч за 3-е место, завтра - финал!

В поединке за бронзу сойдутся раненые немецкой машиной бразильские звери и уступившие Аргентине в серии пенальти голландцы.

Состав сборной Бразилии: Жулио Сезар-Тиаго Силва-Давид Луис-Майкон-Максвелл-Паулиньо-Оскар-Рамирес-Луис Густаво-Виллиан-Жо.

Состав сборной Голландии: Силлессен-Флаар-Де Фрей-Мартинс Инди-Блинд-Снайдер-Роббен-Кёйт-Класи-Вайналдюм-Ван Перси.

Джамель Хаймуди из Алжира рассудит соперников.

Обычно матчи за 3-е место на подобных турнирах всегда получаются весёлыми и зрелищными, с массой забитых мячей.

Надеемся, сегодняшняя встреча в этом смысле тоже не подкачает.

Поединок в столице Бразилии - городе Бразилиа - начался!

Я же говорил, что матчи за 3-е место всегда весёлые! Судья назначает пенальти уже на второй минуте!

Тиаго Силва завалил Роббена на границе штрафной, за что получил горчичник.

К слову, судя по повтору, в данном эпизоде логичнее было бы назначить штрафной, а не пенальти.

ГООООЛ!!! РОБИН ВАН ПЕРСИ РЕАЛИЗУЕТ ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЙ!! 1:0 В ПОЛЬЗУ ГОЛЛАНДИИ!

Бразильский кошмар продолжается. Явно не такого начала ожидали «селесао» и их болельщики в бронзовом финале.

Сборную Голландии обычно называют «оранжевыми», но сегодня этот эпитет неуместен, поскольку европейцы играют в синих майках.

Роббен предупреждён за фол в атаке.

10 минут сыграно. Пока, кроме пенальти, особо отметить нечего.

ГООООООЛ!!! БЛИНД!!! 2:0!!

Давид Луис неудачно вынес мяч головой прямо на ногу Блинду после навеса справа. Тот с 11-метровой отметки расстрелял ворота.

Неужели немецкий кошмар повторится и сегодня для хозяев чемпионата?

Не самая слаженная игра у «селесао» в обороне, а в атаке так они и вовсе полные нули.

Вот, будто в упрёк мне Оскар нанёс первый удар в сторону вражеских ворот. Но Силлессен поймал и зафиксировал мяч.

Мартинс Инди зацепил Оскара, бежавшего по правому флангу. Бразильцы получили право на опасный стандарт.

Джонатан де Гузман нанёс удар от границы штрафной - очень неточно.

Именно он, а не Снайдер, играет сегодня на позиции «под нападающими». В стартовый состав голландцев закралась ошибка.

Снайдер получил повреждение на предматчевой тренировке и был заменён де Гузманом в последний момент.

Единственное, чем хозяева сейчас хоть как-то напрягают голландскую защиту - это стандартные положения.

А ведь европейская дружина действует всего в три защитника! Прорывайся к воротам - не хочу.

Жёлтый свет зажёгся перед Джонатаном де Гузманом за грубую игру.

Оскар исполнил прекрасный прострел со штрафного с правого фланга. Мяч прокатился параллельно линии голландских ворот.

Врачи оказывают помощь Кюйту.

Во время атаки «оранье» мяч отскочил к ван Перси, тот приложился первым касанием. Целил в дальний угол, но Жулио Сезар начеку.

Флаар жёстко снёс Рамиреса вблизи штрафной Нидерландов. Шанс для бразильцев отквитать один мяч.

Какое там отквитать... Максвелл бьёт прямо в стенку, затем Давид Луис пытался добить, но направил мяч на небеса.

Хотя, может, к мячу была прикреплена мольба бразильцев к футбольному богу о помощи? И там, на небесах, её теперь прочитают?

Звучит свисток на перерыв. Пока всё идёт к тому, что хозяева мундиаля второй раз подряд сядут в глубокую лужу.

Второй тайм уже на подходе. В межтаймовой паузе Сколари снял с игры Луиса Густаво и внедрил в неё Фернандиньо.

Игра возобновилась!

Жулио Сезар решил пофинтить в двух метрах от собственных ворот. К счастью, это не привело к их третьему взятию.

Роббен ворвался в штрафную, рывком ушёл от двух защитников, но под его мощный удар постелился Тиаго Силва.

Фернандиньо подставил подножку ван Перси, за что справедливо получил жёлтую карточку.

Постоянным шумовым сопровождением этого матча является свист. Он то усиливается, то слегка стихает, но никогда не умолкает.

И свист этот, как нетрудно догадаться, адресован именно южноамериканской команде, бесславно завершающей домашний чемпионат.

Эрнанес меняет Паулиньо у пентакампеонов.

Рамирес увернулся от троих соперников и выстрелил низом в дальний угол - чуть неточно.

Для Бразилии в сегодняшнем её состоянии даже такой, не самый опасный эпизод - на вес золота.

Давид Луис не самым хитрым ударом со штрафного проверил боеспособность Силлессена. Тот намертво поймал мяч.

Оскар получает карточку за симуляцию. Упал он в штрафной Голландии, споткнувшись… или «споткнувшись»… о Блинда.

Довольно неоднозначная ситуация. Кстати, Блинда после этого столкновения унесли на носилках с газона.

Янмаат проведёт оставшиеся 20 минут матча вместо него.

А у кудесников мяча, которые, как выяснилось, никакие не кудесники, Халк вступил в игру вместо Рамиреса.

Первый блин, то бишь удар Халка в сегодняшней игре получился комом. На верхний ярус трибун отправил он снаряд.

Оскар бил в дальний верхний угол нидерландских ворот, но прицел подкачал.

Оскар сегодня - самый активный в атаке у «селесао». Молодец. Даже несмотря на то, что все его попытки не принесли результата.

Фернандиньо завалил Роббена в штрафной. Но алжирский арбитр решил не издеваться над бразильской нацией ещё больше.

Роббен навесил с углового, Кюйт замыкал подачу, но не попал в створ.

Класи уносят на носилках с поля. Его меняет Фельтман. Вторая вынужденная замена у Голландии.

ГОООООЛ!!! 3:0!!! ПОД КОНЕЦ БРАЗИЛИЮ ЕЩЁ И ВАЙНАЛДЮМ ДОБИЛ!

Янмаат сделал передачу справа в центр штрафной, где абсолютно никем не прикрытый Вайналдум расстрелял ближний угол.

Луи ван Гал заменил вратаря на последних минутах игры. Микаэль Ворм - третий кипер «оранье» - выходит на газон.

Он оставался единственным игроком в стане Голландии, который пока не играл на этом чемпионате. Вот и его звёздный час настал.

Всё, отмучились бразильцы. Звучит финальный свисток.

1:10 - с таким суммарным счётом «селесао» провели последние четыре тайма на этом чемпионате.

Будем называть вещи своими именами: это провал и позор для 5-кратных чемпионов мира, которые, к тому же, выступали на Родине.

А голландцев остаётся поздравить с завоеванием бронзовых медалей. Они неплохо провели этот турнир.

В одну калитку разгромили Испанию, провели зрелищные матчи с Австралией и Мексикой, до последнего бодались с Аргентиной.

А нам с вами осталось увидеть лишь один матч на этом чемпионате - финал! Ждём с нетерпением!