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Белорус Олег Томашевич завоевал серебряную медаль на ЧР по лёгкой атлетике в Сочи

22 мая 2024 12:25
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В Сочи продолжается командный чемпионат России по легкой атлетике. Активное участие в нем принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус Олег Томашевич завоевал серебряную медаль на ЧР по лёгкой атлетике в Сочи-1

Первую медаль второго соревновательного дня принес нашей команде Олег Томашевич. Он толкнул ядро на 20 метров 41 сантиметр и завоевал серебро. Юлия Макеева в метании копья заняла девятое место.

# Легкая атлетика # Олег Томашевич

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