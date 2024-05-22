Белорус Олег Томашевич завоевал серебряную медаль на ЧР по лёгкой атлетике в Сочи

В Сочи продолжается командный чемпионат России по легкой атлетике. Активное участие в нем принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сочи продолжается командный чемпионат России по легкой атлетике. Активное участие в нем принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первую медаль второго соревновательного дня принес нашей команде Олег Томашевич. Он толкнул ядро на 20 метров 41 сантиметр и завоевал серебро. Юлия Макеева в метании копья заняла девятое место.