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3 августа на Олимпиаде в Токио разыграют медали в 9 видах спорта

03 августа 2021 09:52
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Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.

Екатерина Забенько, СТВ:
Белорусы пока имеют победу батутиста Ивана Литвиновича и бронзу с золотым оттенком прыгуна Максима Недосекова. В утренней сессии программы вторника наши спортсмены могли значительно изменить статистику, но увы.

В вечерней сессии программы вновь болеем за тандем Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной в синхронном плавании. Девушки представят техническую программу.

3 августа на Олимпиаде в Токио разыграют медали в 9 видах спорта-1

Напомним, накануне в произвольной белоруски смогли войти в топ-12, что дает возможность претендовать на финал. Участницы главного старта определятся по сумме двух выступлений.

3 августа на Олимпиаде в Токио разыграют медали в 9 видах спорта-4

Также вечером выйдет на старт наш барьерист Виталий Парахонько.

# Олимпиада 2020 # Василина Хондошко # Дарья Кулагина # Виталий Парахонько # Екатерина Забенько # Фотофакт

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