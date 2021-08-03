3 августа на Олимпиаде в Токио разыграют медали в 9 видах спорта

Новости Беларуси. 3 августа на Олимпийских играх в Токио разыграют 22 комплекта наград в 9 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медальный зачет возглавляет команда США, а вот по количеству золота лидирует Китай.

Екатерина Забенько, СТВ:

Белорусы пока имеют победу батутиста Ивана Литвиновича и бронзу с золотым оттенком прыгуна Максима Недосекова. В утренней сессии программы вторника наши спортсмены могли значительно изменить статистику, но увы.

В вечерней сессии программы вновь болеем за тандем Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной в синхронном плавании. Девушки представят техническую программу.