23 августа на «Минск-Арене» «Зубры» встретятся с финским «Йокеритом»

Новости Беларуси. Большой хоккей спустя полгода возвращается на «Минск-Арену». 23 августа в 19:30 здесь начнется первая игра Динамо в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник «Зубров» – финский «Йокерит».

С этим клубом динамовцы в прошлой регулярке играли дважды, и оба раза взяли верх: в Минске по буллитам (3:2), а в Хельсинки и вовсе всухую (3:0). Всего же сильнейшие команды белорусской и финской столиц пересекались в КХЛ 14 раз. В активе каждой по семь побед.