Самому младшему – 9 месяцев, старшему – 86 лет: более 500 человек участвовали в пробеге в Минске

Новости Беларуси. Более 500 любителей бега со всей страны съехались на массовый старт в парке имени 900-летия Минска. Спортсменам было предложено на выбор две дистанции: 1 и 12 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот по возрасту ограничений не было, потому и разбежка получилась большой: самому младшему участнику – 9 месяцев, старшему – 86 лет.

Елена Моисеева, участник забега:

Состав наших участников был следующий. Это Андрей, 9 месяцев ему. Решили поддержать старшего сына, ему 6 лет. Подгоняли его быстрее к финишу, ну и поддерживали таким образом. Ну и я сейчас планирую 12 км бежать.

Забег организаторы посвятили подвигу танковой роты Зиновия Колобанова, которой в 1941 году удалось уничтожить 22 немецких танка за полчаса.

Ольга Сиренко, организатор пробега:

Мы вот 20 августа делаем. В этот день как раз произошел бой. И нам очень дорог этот человек. Он работал в последнее время на автозаводе. Похоронен на нашем кладбище. Здесь мемориальная доска находится. Вы знаете, все-таки надо, чтобы молодежь, наши дети, знали о наших героях.