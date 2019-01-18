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20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

18 января 2019 21:02
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Новости Беларуси. Из года в год желающих весело провести выходные на «Всемирном дне снега» увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 января организаторы ожидают увидеть не менее 5000 минчан и гостей столицы.
Основным событием мероприятия станут соревнования детей и подростков по горнолыжному спорту и сноуборду.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»-1

По самым скромным подсчетам организаторов, уже принято и обработано более 80 заявок от спортсменов. Для зрителей – бесплатные мастер-классы, показательные выступления ведущих спортсменов и большая развлекательная программа. Кроме прочего, после состязаний, участники смогут подкрепиться горячим чаем и закусками.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»-4

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Сейчас у нас хорошая календарная зима, есть снег, подготовлены хорошие снежные склоны. Поэтому приглашаю всех минчан и гостей столицы посвятить выходной день такому снежному мероприятию.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»-7


Александр Гребнев, генеральный секретарь ОО «Белорусский лыжный союз»:
Люди понимают, что занятие активными видами спорта   это здоровье, это польза, это хорошее времяпрепровождение.

20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»-9

Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Праздник проводится более чем в 45 странах.

# Отдых # Александр Гребнев # Светлана Демешко # Фотофакт

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