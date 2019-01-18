20 января на «День снега» приглашают активных белорусов в «Солнечную долину»

Новости Беларуси. Из года в год желающих весело провести выходные на «Всемирном дне снега» увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 января организаторы ожидают увидеть не менее 5000 минчан и гостей столицы.

Основным событием мероприятия станут соревнования детей и подростков по горнолыжному спорту и сноуборду.

По самым скромным подсчетам организаторов, уже принято и обработано более 80 заявок от спортсменов. Для зрителей – бесплатные мастер-классы, показательные выступления ведущих спортсменов и большая развлекательная программа. Кроме прочего, после состязаний, участники смогут подкрепиться горячим чаем и закусками.

Светлана Демешко, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Сейчас у нас хорошая календарная зима, есть снег, подготовлены хорошие снежные склоны. Поэтому приглашаю всех минчан и гостей столицы посвятить выходной день такому снежному мероприятию.



Александр Гребнев, генеральный секретарь ОО «Белорусский лыжный союз»:

Люди понимают, что занятие активными видами спорта – это здоровье, это польза, это хорошее времяпрепровождение.