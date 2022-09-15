2 дисциплины – 2 золота. Как выступили белорусские стрелки в Кубке России?

В победоносном темпе белорусские представители движутся и по расписанию финального этапа Кубка России по пулевой стрельбе. 2 дисциплины – 2 золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отличились винтовочники. И женская, и мужская команды победили с хорошим запасом. Естественно, озвучим тех, кто ковал победу. В составе мужской дружины выступали Ян Чигилейчик, Илья Чергейко и Владимир Чернов. Среди женщин не знали равных Владислава Пронько, Елизавета Цыдик и Мария Мартынова.