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2 дисциплины – 2 золота. Как выступили белорусские стрелки в Кубке России?

15 сентября 2022 21:06
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В победоносном темпе белорусские представители движутся и по расписанию финального этапа Кубка России по пулевой стрельбе. 2 дисциплины – 2 золота, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 дисциплины – 2 золота. Как выступили белорусские стрелки в Кубке России?-1

Отличились винтовочники. И женская, и мужская команды победили с хорошим запасом. Естественно, озвучим тех, кто ковал победу. В составе мужской дружины выступали Ян Чигилейчик, Илья Чергейко и Владимир Чернов. Среди женщин не знали равных Владислава Пронько, Елизавета Цыдик и Мария Мартынова.

# Спортивные соревнования # Ян Чигилейчик # Илья Чергейко # Владимир Чернов # Владислава Пронько # Елизавета Цыдик # Мария Мартынова

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