Михаил Грабовский проведет международный тренировочный лагерь по хоккею в Минске

Новости Беларуси. Пятый год подряд Михаил Грабовский совместно с Президентским спортивным клубом проводят недельный тренировочный лагерь для лучших юных хоккеистов Беларуси. На этот раз начинания звезды поддержала и Белорусская федерация хоккея. На пресс-конференции все 46 участников кэмпа получили тренировочные майки и кепки и, конечно, напутственные слова от мэтра.

Девиз тренировочного лагеря «Никогда не сдавайся». 46 юных хоккеистов в преддверии великого события — сам Михаил Грабовский проведёт с ними целую тренировочную неделю. На льду «Чижовка-Арена» юные мастера клюшки под руководством белорусского мэтра и двух американских коучей Тода Нормана и Крейга Вудкрофта опробуют новые тактики и стили игры лучших мировых команд.

Ребята поделены на две группы (красную и синюю) которые возглавят зарубежные гости. В распорядке дня, помимо завтраков, значатся тренировки на льду, «сухие» разминки, подготовка и тренировка на земле, растяжки и восстановление, холодный бассейн, а также просмотр видеоинформации. По окончании сбора 23 июня команды скрестят клюшки. В предвкушении спортивной недели не только сами хоккеисты, но и их родители.

Ребята собраны со всей Беларуси: здесь и воспитанники «Юности», минского «Динамо», а также региональных СДЮШОР.

Понятное дело, на всех этих ребят сделана ставка. Потенциально — это новое поколение национальной команды. Пока им всего по 15 и они в шаге от юношеской сборной Беларуси.

Пока же ребята примеряют на себя форму кэмпа, радуются подаркам и, конечно, возможности прикоснуться, пусть и на недельку, к искусству, которое зовется большим хоккеем, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.