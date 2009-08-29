Шестое золото Карстен на чемпионате мира

С победой Екатерину Карстен поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что спортсменка еще много раз порадует болельщиков своими победами.

Выдающаяся белорусская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен в шестой раз выиграла золото на чемпионате мира по академической гребле.

«Екатерина Великая современной гребли», а именно так ее все чаще называют и болельщики, и специалисты, и соперницы сегодня на гребных дорожках в очередной раз доказала – в мире она сильнейшая. Победа в классе лодок-одиночек на водной глади озера Мальта, что в польской Познани, стала для талантливой белорусской спортсменки 6-ой в карьере и четвертой подряд, одержанной на состязаниях такого высокого ранга. Сегодня в финале двухкилометровой дистанции она показала результат 7 минут 11 целых и 78 сотых секунды.

Сегодня же ещё одна белорусская спортсменка, серебряная медалистка пекинской Параолимпиады-2008 Людмила Волчок завоевала бронзу в адаптивной гребле.