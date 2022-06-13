17-й финал в карьере. Соболенко не смогла выиграть титул в Нидерландах

В решающем матче сильнее была давняя знакомая, россиянка Екатерина Александрова. В первом сете шла действительно равная борьба. Соперницы поочередно брали свои подачи и пытались замахнуться на брейк. Соболенко вела вплоть до счета 5:4. Но затем спортивная фортуна от нее отвернулась. Александрова забрала все геймы подряд. Финальные цифры – 7:5, 6:0 в ее пользу. Для нашей теннисистки это был 17-й финал в карьере.