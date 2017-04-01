1 апреля стартовал Чемпионат Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Сегодня, в международный день смеха, стартовал новый чемпионат Беларуси по футболу. Хотелось бы верить, что смех над действиями его участников станет далеко не единственной эмоцией, которая будет сопровождать это первенство.
Из шести запланированных на субботу матчей первого тура сейчас продолжается лишь один – «Гомель-БАТЭ».
Первооткрывателями нового чемпионатного сезона стали футболисты «Минска» и брестского «Динамо». Обе команды крайне амбициозны и выступают под руководством высококлассных отечественных специалистов. Вот только методы у клубов немного разнятся: Георгий Кондратьев в Минске делает ставку на доморощенную молодежь, ростер Владимира Журавля в Бресте полон иностранных имен.
В очной встрече соперники показали весьма увлекательную игру, в том числе и с голевой точки зрения. Присмотревшись друг к другу в первой половине, после антракта клубы разошлись: Дмитрий Мозолевский, сыграв на добивании после стандарта, открыл счет в матче и стал автором первого гола нынешнего розыгрыша. Молодая минская дружина отнюдь не растерялась, вскоре Валерий Громыко цифры на табло сравнял,
а на 79 минуте вышедший на замену Мошников вывел хозяев вперед.
Георгий Кондратьев, главный тренер ФК «Минск»:
У нас вся игра строится через комбинацию. Очень рад, что работа на тренировках не проходит даром, ребята начали делать, эти комбинации проходят. Я очень рад, что такие голы классные мы забили.
Никита Букаткин, игрок ФК «Динамо» (Брест):
Где-то может быть первый тур хочется азарта, мастерства, голова горячая. Первый тур, хочется быстрей забить, а получается хуже.
Никите Букаткину удалось спасти свою команду от поражения, на 88 минуте он установил окончательный счет в матче – 2:2. Амбициозные брестчане увозят из Минска всего один балл в турнирную копилку.
Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо» (Брест):
Второй раз на этом стадионе играем, второй раз –2:2, через неделю игра с «Крумкачами», будем готовится.
Все результаты завершившихся матчей перед вами.
Медалисты прошлого розыгрыша, «Шахтер» и «Динамо» разжились победами.
«Ислочь» сумела минимально ликвидировать свои минусовой баланс, с которым вступила в борьбу.
Все результаты завершившихся матчей перед вами. Экс-чемпион прошлого розыгрыша – «Шахтер» праздновал победу, а вот минское «Динамо» потеряло очки в противостоянии с «Днепром». «Ислочь» сумела минимально ликвидировать свои минусовой баланс, с которым вступила в борьбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».