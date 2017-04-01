1 апреля стартовал Чемпионат Беларуси по футболу

Первооткрывателями нового чемпионатного сезона стали футболисты «Минска» и брестского «Динамо». Обе команды крайне амбициозны и выступают под руководством высококлассных отечественных специалистов. Вот только методы у клубов немного разнятся: Георгий Кондратьев в Минске делает ставку на доморощенную молодежь, ростер Владимира Журавля в Бресте полон иностранных имен.

Из шести запланированных на субботу матчей первого тура сейчас продолжается лишь один – «Гомель-БАТЭ».

Новости Беларуси. Сегодня, в международный день смеха, стартовал новый чемпионат Беларуси по футболу. Хотелось бы верить, что смех над действиями его участников станет далеко не единственной эмоцией, которая будет сопровождать это первенство.

В очной встрече соперники показали весьма увлекательную игру, в том числе и с голевой точки зрения. Присмотревшись друг к другу в первой половине, после антракта клубы разошлись: Дмитрий Мозолевский, сыграв на добивании после стандарта, открыл счет в матче и стал автором первого гола нынешнего розыгрыша. Молодая минская дружина отнюдь не растерялась, вскоре Валерий Громыко цифры на табло сравнял,

а на 79 минуте вышедший на замену Мошников вывел хозяев вперед.

Георгий Кондратьев, главный тренер ФК «Минск»:

У нас вся игра строится через комбинацию. Очень рад, что работа на тренировках не проходит даром, ребята начали делать, эти комбинации проходят. Я очень рад, что такие голы классные мы забили.

Никита Букаткин, игрок ФК «Динамо» (Брест):

Где-то может быть первый тур хочется азарта, мастерства, голова горячая. Первый тур, хочется быстрей забить, а получается хуже.

Никите Букаткину удалось спасти свою команду от поражения, на 88 минуте он установил окончательный счет в матче – 2:2. Амбициозные брестчане увозят из Минска всего один балл в турнирную копилку.