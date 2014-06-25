0:0. Франция сыграла с Эквадором вничью и вышла в плей-офф. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Франция-Эквадор» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Встречи квартета «Е» Франция - Эквадор и Швейцария - Гондурас уже на подходе!

Вашему вниманию текстовая трансляция первого из упомянутых поединков! Но ключевые события второго мы тоже не упустим из виду.

Состав сборной Эквадора: Домингес-Гуагуа-Эрасо-Паредес-Нобоа-Монтеро-Айови-Э.Валенсия-Минда-Арройо-Л.Валенсия.

Состав сборной Франции: Льорис-Сако-Бензема-Гризманн-Матюиди-Санья-Динь-Сиссоко-Погба-Косельни-Шнейдерлин.

Старт дан! Смотрим!

Игра идёт в достаточно высоком темпе, но моментов пока нет.

Это аргентинцы с нигерийцами раззабивались на первых минутах своего матча, а тут команды действуют достаточно осторожно.

А швейцарцы-то не стали откладывать дело в долгий ящик! На 5-ой минуте Шачири распечатал Гондурас!

Да не просто распечатал, а сделал это красиво! Шачири удалось дальним ударом поразить девятку!

Первый удар в нашем матче! Гризман бил низом на точность в ближний угол, но в створ не попал.

Cиссоко эффектно ударил слёта после верховой передачи партнёра, но для Домингеса это было не более чем разминкой.

Энер Валенсия получил повреждение, прихрамывая покидает поле. надеемся, южноамериканцам не придётся прибегать к замене.

Эквадорцы обнаружили дыру в защитных редутах «мушкетёров» и лишь Уго Льорис, накрывший мяч, смог нейтрализовать их атаку.

Сборная Эквадора всё чаще и чаще предпринимает попытки штурма французской штрафной.

Домингес ошибся на выходе, пытаясь прервать навес Бакари Санья! Это могло неприятно закончиться для «банановой» дружины.

Кристиану Нобоа оказывают помощь медики после жёсткого столкновения с Матюиди в борьбе за верховой мяч.

Нобоа наложили на голову какую-то странную повязку, напоминающую чепец советской пенсионерки.

Но главное - он в строю и может продолжать борьбу.

Арройо пробежался по левому флангу и выполнил полупас-полудар, который прервал Уго Льорис.

Шачири в параллельном матче оформил дубль!!! «Крестоносцы» уже ведут со счётом 2:0 в игре с Гондурасом.

И это плохие новости для Эквадора, ведь на данный момент второе место в группе занимают швейцарцы.

Поль Погба выпрыгнул выше всех в штрафной соперников и нанёс непростой для Домингеса удар! Но кипер южноамериканцев справился.

Домингес и Гризман устремились к мячу в эквадорской штрафной, кипер «банановых» был шустрее.

Карим Бензема накрутил защитника и ударил в дальний угол кручёным ударом! Домингес всё так же надёжен.

Первому тайму конец! Нули на табло Мараканы.

А в Манаусе Швейцария на классе обыгрывает Гондурас благодаря дублю Шачири.

Отдонули мы, отдохнули футболисты...можно продолжать!

Моментище у французов!! Гризман замыкал прострел Санья справа, но Домингес отразил этот удар в перекладину!!

Снова врачебная бригада на поле. Лукас Динь страдает.

Антонио Валенсия удалён за причинение вреда здоровью Диня. Но эпизод крайне неоднозначный...

Валенсия не грубил намеренно, просто так сложились обстоятельства. Однако арбитр непреклонен.

Нобоа бил из перспективной позиции после неплохой эквадорской атаки! Мимо ворот.

Бензема от души влупил по игровому снаряду и отправил его на трибуны.

Варан меняет Мамаду Сако в составе трёхцветных.

Блез Матюиди!! Опасный выстрел от границы штрафной! Жаль, что прямо по центру.

Муса Сиссоко тоже расчехлил свою пушку, но не то чтобы очень удачно.

Монтеро покинул поле у южноамериканской дружины, в игре вместо него - Ренато Ибарра.

Оливье Жиру меняет Блеза Матюиди у сборной Франции.

В последние минут 10 европейская дружина не даёт соперникам никаких возможностей приблизиться к своим воротам.

Вот он - редкий удар по воротам les Bleus. Его нанёс со «стандарта» Майкл Арройо. лучше, чем ничего.

Шачири оформляет хет-трик в параллельной игре!!

А у его партнера по команде Дрмича второй результативный пас! На 71-й минуте отличились швейцарцы в третий раз.

Погба головой бил в дальний угол после навеса партнёра! И делал это с расстояния в несколько метров! Очень опасно!

Всё идёт к тому, что команда Эквадора останется за бортом мундиаля. Ибо победить французов в меньшинстве - задача архисложная.

Лоик Реми меняет Гризмана, который был достаточно активен сегодня.

Арройо врывался во французскую штрафную, затем нанёс удар... но точность его прицела явно не такая, как у ракеты Тополь-М.

А вот это уже неплохо! Кристиан Нобоа сместился в центральную зону справа и расстреливал Уго Льориса! Тот отражает удар!

Трёхцветные отвечают выстрелом Бензема с десятка метров! Пас под удар ему делал Жиру.

Кипер эквадорцев Домингес сегодня достоин всяческих похвал.

Реми закручивал в дальний угол! Домингес достаёт мяч в красивом прыжке!

Погба эффектно обвёл Минду и пробил в сантиметрах от штанги!

Один из самых активных эквадорцев - Кристиан Нобоа – заменён.

Вышел Кайседо вместо него.

Санья справа навесил в штрафную, где Жиру «перевисел» всех! Но его выстрел головой не стал сверхзадачей для Домингеса.

Последний штурм Эквадора! Последний шанс для этой команды заскочить на подножку уходящего поезда плей-офф!

Нет. Поезд уходит. Чуда, подобного вчерашнему греческому, не произошло. Эквадор отправляется домой.

Таким образом, первое место в группе Е - у сборной Франции. Второе - у швейцарцев.

Пока единственный квартет на этом чемпионате, откуда в плей-офф пробились две команды из Европы!

Сформировались ещё две пары 1/8: Франция - Нигерия и Аргентина – Швейцария.

Последние участники 1/8 станут известны завтра! На очереди группы «G» и «H».