Заварные пирожные и профитроли. Рецепт с хитростями

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак воздушные, нежные профитроли и эклеры. Рецепт кулинарного шедевра очень простой. Для теста нам всего лишь понадобятся: мука, вода, яйца, соль, вода и сливочное масло.

Эклеры будут со сгущёнкой и творогом, польём сверху шоколадом. Начинка для профитролей у нас будет из твёрдого сыра, чеснока, йогурта, укропа и яиц.