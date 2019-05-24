Заварные пирожные и профитроли. Рецепт с хитростями
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак воздушные, нежные профитроли и эклеры. Рецепт кулинарного шедевра очень простой. Для теста нам всего лишь понадобятся: мука, вода, яйца, соль, вода и сливочное масло.
Эклеры будут со сгущёнкой и творогом, польём сверху шоколадом. Начинка для профитролей у нас будет из твёрдого сыра, чеснока, йогурта, укропа и яиц.
Начинаем с заварного теста. Масло сливочное – 120 гр отправляем в кастрюльку, добавляем 1 стакан воды и даём маслу растопиться, добавляем щепотку соли.
Теперь высыпаем сразу весь стакан муки к маслу, чтобы не было комочков. Быстро размешиваем и завариваем.
2 минуты наше тесто будет вариться. Далее – даём тесту остыть до комнатной температуры.
Разбиваем 5 яиц и добавляем яичную массу понемногу в тесто. Замешиваем.
Предварительно разогреваем духовку на 200 градусов. Готовое тесто выкладываем на холодный противень с выложенной на него бумагой для выпекания. Чтобы бумага не ёрзала по противню, приклеиваем её тестом по углам.
Перекладываем тесто в мешочек и распределяем его на расстоянии.
Эклеры и профитроли отличаются только формой. Эклеры – продолговатой формы, а профитроли – пирамидками.
Отправляем противень в духовку на 15 минут.
Начинка для эклеров: 150 гр зернистого творога отправляем в блендер. Сюда же – вареную сгущёнку. Разбавляем начинку немного сливками.
Добавляем 3 ч. ложки сахарной пудры и всё взбиваем.
Начинка для профитролей: 100 гр твёрдого сыра натираем на крупной тёрке.
Мелко нарезаем пучок укропа.
Придавливаем и мелко нарезаем 2 зубчика чеснока.
Нарезаем 2 отварных яйца.
120 гр греческого йогурта.
Отправляем все эти ингредиенты в блендер. И немного перемешиваем.
Пришло время проверить эклеры и профитроли. Для этого крышку духовки мы не открываем, а лишь уменьшаем температуру нагрева на 150 градусов. Ещё 10 минут, и будет готово.
Нагреваем сковороду и растапливаем плитку шоколада с 50 мл сливок.
Остужаем пирожные и заправляем сладкую начинку в эклеры. Поливаем сверху растопленным шоколадом.
Профитроли также разрезаем и заправляем их сырной начинкой.
Блюдо готово. Приятного аппетита!