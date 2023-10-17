Яйца по-турецки с соусом. Как приготовить чилбир?

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим что-то вкусное и новенькое. А готовить мы будем чилбир – яйца по-турецки. Для этого нам понадобятся яйца, греческий йогурт, острый перец, зира, красный лук, лимон, чеснок, мята, кинза.

Нарезаем лук. В нашем случае лук красный, салатный. В принципе можно брать лук-шалот, можно брать зеленый лук, но мы взяли лук фиолетовый. В нашем блюде будет давать цвет. Нарезаем средним кубиком. Для этого блюда также можно использовать не только йогурт, можно использовать и сметану. Берем мяту. Нужны только листики мяты. Это блюдо можно отнести больше к восточной кухне, потому что здесь идет сочетание огромного количества различных специй и трав. Тут мята сочетается с луком, также добавляет еще аромат свой кинза, лимон, чеснок, острый перец, зира. У этого блюда богатый и насыщенный вкус. Чеснок, все это измельчаем. Зелень измельчили, отправляем ее к йогурту и луку, лимон делим на четвертинки, выдавливаем сюда же, зира и красный острый перец. Также вместо красного перца мы можно добавить сюда перец чили. Наш соус готов, сейчас идем варить яйца.

У нашего блюда существует два способа приготовления. Может быть как с яйцом пашот, так и с отварным яйцом всмятку. Мы выбрали более сложный способ. Это будет яйцо пашот. Нашим любимым методом мы выбиваем яйцо в ситечко и ждем, пока стечет жидкий белок. Вот мы видим, что он уже стекает, отправляем его в воду. В воду мы предварительно добавили уксус и соль. Слегка подбиваем наше яйцо, на грани кипения его варим. После закипания воды варим 2 минуты.