Яйца пашот с пряным томатным соусом. Рецепт лёгкого завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим яйца пашот с пряным томатным соусом. Для этого нам понадобятся яйца, куркума, паприка, зира, лук, чеснок и томатный соус. Нарежем наш лук мелким кубиком. Для приготовления этого блюда можно использовать и свежие томаты, но это очень долгий способ, так как нужно томаты и бланшировать, чистить их от кожуры, потом нарезать, тушить. Мы для нашего завтрака выбираем способ побыстрее, это с готовым соусом. Наш сотейник разогрелся, мы отправляем туда лук с чесноком, обжариваем его. А сейчас нам понадобится томатный соус. Я предпочитаю томатный соус «Краснодарский», от новой на рынке торговой марки «ВкуSноВ». Сделан из высококачественного сырья с добавлением натуральных ингредиентов, без добавления фруктовых пюре и ГМО, красителей и усилителей вкуса. Томатный соус используют для приготовления лазаньи, подают к пасте, мясным, рыбным блюдам, в том числе к шашлыку и барбекю.

Томатный соус добавили, перемешиваем, соус закипает, смешиваем его с луком и чесноком обжаренным, доводим до кипения, начинаем добавлять наши специи. Первое – зира, дальше копченая паприка, куркума, какие пошли ароматы, раскрылась зира, паприка, добавляем молотый перец. Этот соус может быть приправлен любыми специями и травами на ваш вкус. Можно добавить острый перчик чили, базилик, кинзу, зелень, укроп. Наш соус готов.