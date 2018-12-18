Яблочный сидр, который можно пить детям: простой рецепт

Настоящий сидр, который употребляют только взрослые люди, готовится путем брожения яблочного сока. Но сегодня мы приготовим этот напиток по детскому рецепту. Ингредиенты:

Яблочный сок - 1,5 л.

Апельсин - 1 шт.

Груша - 1 шт.

Корица, имбирь и гвоздика.

Наливаем сок в кастрюлю и доводим на огне до температуры примерно 90 градусов.

Нарезаем грушу и апельсин средними кусочками. Когда сок почти закипел, добавляем в кастрюлю нарезанные фрукты.

Натираем имбирь. Достаточно столовой ложки. Лучше использовать свежий корень – так получится намного вкуснее. Отправляем его в наш сидр.

Теперь приправляем щепоткой молотой гвоздики и корицы.

Напиток следует поварить минут 7-8. Процеживаем его через сито.