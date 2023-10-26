Яблочный крамбл с мёдом. Рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим максимально простое, вкусное и ароматное блюдо – яблочный крамбл с медом. Для этого нам понадобятся яблоки, сахар, мука, мед, сливочное масло и цедра одного апельсина.

Начинаем приготовление теста. Берем муку, нам понадобится 5 столовых ложек муки, столовая ложка сахара. Сливочное масло – 100 грамм. Оно должно быть не сильно твердым, но и не слишком подтаявшим. Добавляем сюда и начинаем растирать. Мы сейчас готовим песочное тесто, для этого мы должны масло растереть с мукой в образование крошки. Это традиционный британский десерт. Его название происходит от английского слова «крам», то есть крошка. Неизменные ингредиенты этого блюда – это песочное тесто, в которое для большего хруста можно добавить овсяные хлопья. А под ним теплая сочная начинка – в нашем случае это яблоки. Также можно использовать ягоды, можно использовать и соленые начинки. У нас должна получиться однородная мелкая крошка, что мы и видим. Наше тесто готово, сейчас приступаем к подготовке яблок.