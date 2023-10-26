Яблочный крамбл с мёдом. Рецепт от шеф-повара
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим максимально простое, вкусное и ароматное блюдо – яблочный крамбл с медом. Для этого нам понадобятся яблоки, сахар, мука, мед, сливочное масло и цедра одного апельсина.
Начинаем приготовление теста. Берем муку, нам понадобится 5 столовых ложек муки, столовая ложка сахара. Сливочное масло – 100 грамм. Оно должно быть не сильно твердым, но и не слишком подтаявшим. Добавляем сюда и начинаем растирать. Мы сейчас готовим песочное тесто, для этого мы должны масло растереть с мукой в образование крошки. Это традиционный британский десерт. Его название происходит от английского слова «крам», то есть крошка. Неизменные ингредиенты этого блюда – это песочное тесто, в которое для большего хруста можно добавить овсяные хлопья. А под ним теплая сочная начинка – в нашем случае это яблоки. Также можно использовать ягоды, можно использовать и соленые начинки. У нас должна получиться однородная мелкая крошка, что мы и видим. Наше тесто готово, сейчас приступаем к подготовке яблок.
Разрезаем пополам, вырезаем середину твердую. Нам понадобится три яблока и цедра одного апельсина. Яблоки нарезаем крупно. Крамбл можно готовить, как я уже говорил, с различными фруктами и ягодами. Но традиционным рецептом считается крамбл с яблоками. Если вы любите десерты более сладкие, то можно использовать яблоки сладких сортов. Если более кислые, то, конечно, лучше взять антоновку. Она очень кислая, будет очень хорошо контрастировать со сладким тестом.
Также нам понадобится еще цедра одного апельсина. Берем апельсин и натираем его цедру к яблокам. Мы добавляем цедру одного апельсина для того, чтобы придать нашему крамблу более свежий и летний аромат. Также нам понадобятся две столовые ложки меда. Добавляем мед к яблокам. Перемешиваем, чтобы мед равномерно распределился в нашей начинке. И уже чувствуется, как объедяняются вкусы и ароматы, пахнет яблоками и цедрой свежей. Начинка готова. Берем нашу формочку и выкладываем начинку. Распределяем равномерно яблоки. Посыпаем нашим песочным тестом. Мы заполняем нашу форму целиком, так как наше тесто не будет расти. И отправляем наш крамбл в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Наше блюдо готово. Крембл можно подавать со взбитыми сливками или мороженым, а запивать молоком или какао. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Хрустящее песочное тесто и ароматные яблоки. Это отличное блюдо на завтрак.
*На правах рекламы.