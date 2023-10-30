Вкус детства. Готовим творожные пончики по рецепту шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня я предлагаю приготовить для кого-то новый, а для кого-то забытый старый рецепт творожных пончиков. Для этого нам понадобится творог – 250 граммов, сахар, яйца – 1 штука, сахарная пудра, мука и разрыхлитель.

Готовятся наши пончики очень просто. На приготовление уйдет минут 20. Творог, мука – 3 столовые ложки, сахар – 2 столовые ложки, 8 граммов разрыхлителя, одно куриное яйцо. И замешиваем тесто. Оно должно получиться не слишком жидким и не слишком густым. Если у вас творог зернистый, то его предварительно нужно потереть через сито. Получается такое липкое творожное тесто. В зависимости от содержания влаги в твороге вам понадобится либо больше, либо меньше муки. Также наши пончики можно готовить еще и с начинкой. Можно добавить туда виноград, можно добавить изюм, можно добавить мак. Тут на ваше усмотрение, у нас обычные классические пончики.

Мы приступаем к формовке пончиков. Я предлагаю вам подготовить все шарики сразу, потому что они готовятся очень быстро и не будет времени на формовку. Лучше сделать пончики небольшого размера, потому что при жарке они увеличатся в размере в два-три раза. Приступаем к жарке наших пончиков. Хочу еще отметить, что масла должно быть достаточно много, чтобы пончики не касались дна и полностью плавали в масле. Пончики лучше всего жарить на среднем огне. Слабо нагретое масло будет впитываться в тесто. А если сильно разогреть, то они будут гореть и не прожариваться до конца. Они начинают обжариваться, всплывают. Лишнюю муку тоже надо обязательно стряхнуть, чтобы она не горела. А готовим до золотистого цвета, постоянно помешиваем, чтобы они прожаривались со всех сторон равномерно. Готовые пончики мы будем укладывать на салфетки, чтобы собрать лишние остатки масла. Наши пончики готовы, приступаем в сервировке.