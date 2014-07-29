Удивите своих близких: приготовьте к чашке кофе шоколадные кексы!

Предлагаем с утра пораньше удивить своих близких и приготовить к чашке кофе шоколадные кексы. Превратить сладкую выпечку в настоящий шедевр – легко! Для начала смешаем все сухие ингредиенты: 230 граммов муки, 200 граммов сахара, 15 – какао, 2 чайные ложки разрыхлителя и ½ чайной ложки соли. В отдельной емкости размешаем 1 яйцо, добавим к нему 100 миллилитров подсолнечного масла. Важно не взбивать, перемешиваем все слегка!

Лиза Пищикова, кондитер:

И дальше мы высыпаем всю нашу сухую смесь, которую мы сделали, в яйцо с маслом, потом добавляем 180 мл. молока.

Наше тесто готово! Берем специальные силиконовые формочки для выпечки кексов, смазываем их маслом. Но лучше в силиконовые вложить еще бумажные формочки, десерт будет выглядеть более аккуратно. Выкладываем массу чайной ложкой по формам.

Лиза Пищикова:

После того как мы налили две чайные ложки теста, мы положим вишню в серединку и зальем остальным тестом.

Отправляем кексы в разогретую духовку! Выпекать нужно 15-20 минут при температуре 200 градусов. Пока кексы томятся в печи, мы сделаем мастику для украшения. Смешаем в равных пропорциях 1 к 1 сгущенное молоко, сахарную пудру и детскую смесь. Для желаемого цвета, используйте пищевой краситель. Такая масса напоминает пластилин, слепить можно любой вкусный аксессуар! Когда кексы покрылись шоколадной корочкой, самое время придумать для них наряд!

Лиза Пищикова:

Берем кусочек мастики и раскатываем ее, не очень толстый пласт Берем емкость, которая по размеру будет напоминать нам верхушку от кекса, чтобы покрывала полностью, в данном случае это стакан и вырезаем...

Полученный круг закрепляем на верхушке кекса! Затем раскатываем фиолетовую мастику, аналогично вырезаем круг и покрываем им второй кекс. Наш фон готов. Первый вариант украсим цветами, раскатаем мастику потоньше.

Лиза Пищикова:

Используем специальную цветочную выемку. Если ее нет, можно вырезать отдельно каждый лепесток ножницами.

Таким образом, делаем три цветка. Придаем текстуру лепесткам при помощи специального вайнера. Если его нет, нарисуйте прожилки на листьях сами и заострите слегка края. Так ваши бутоны будут выглядеть естественно и воздушно. Формируем из белой мастики тоненький жгутик и закрываем им края кекса. Закрепляем цветы при помощи пищевого клея - это сахар и вода в равных пропорциях, сваренные до состояния сиропа. Создаем композицию и делаем яркие серединки. Праздничный кекс готов!

Лиза Пищикова:

Для второго кекса мы сделаем бантик. Для этого нужно скатать мастику в своеобразный жгутик и раскатать его скалкой.

Разрезаем тонкую полоску мастики на две части и формируем из них красивый бантик на свой вкус. Затем приклеиваем его на кекс и добавляем шарма при помощи романтичных бусин. Вы можете скатать маленькие шарики вручную или использовать специальный молд, который позволит сделать целое ожерелье быстро и качественно! Пускаем бусы по краям кекса и закрепляем клеем.

Лиза Пищикова:

Наши кексы готовы! Рецепт довольно прост. Результатом вы можете порадовать своих близких.