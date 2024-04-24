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Морковные оладьи с кремом из варёной сгущенкой. Пошаговый рецепт вкусного завтрака

24 апреля 2024 08:52
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас морковные оладьи с кремом из вареной сгущенки. Для этого блюда нам понадобится: отварная морковь, свежая морковь, мука, яйцо, разрыхлитель, сливочный сыр, вареная сгущенка, сахар и клубника.

Морковные оладьи с кремом из варёной сгущенкой. Пошаговый рецепт вкусного завтрака -1

Приступаем к приготовлению. На крупную терку натираем морковь. Для приготовления морковных оладий я использую морковь свежую и отварную. Частично отварную морковку использую для того, чтобы ускорить время приготовления блюда. Морковка является чемпионом по количеству витаминов и минералов. Если съедать по две моркови в день, то из нее можно получить все питательные вещества и минералы на целый день. Также нам понадобится куриное яйцо, 2 столовые ложки муки, разрыхлитель – 8 граммов. Сахар – столовая ложка. Все тщательно перемешиваем. Сахара много не добавляем, так как морковь и так содержат большое количество фруктузы. Масса на оладьи готова. Даем ей немножко постоять.

Морковные оладьи с кремом из варёной сгущенкой. Пошаговый рецепт вкусного завтрака -4

Приготовим соус. Для соуса понадобится сливочный сыр и вареная сгущенка в равных пропорциях. Все перемешиваем при помощи блендера. Взбиваем соус буквально 1 минуту до получения однородной массы. Все ингредиенты готовы, осталось обжарить оладьи.

Морковные оладьи с кремом из варёной сгущенкой. Пошаговый рецепт вкусного завтрака -7

Разогреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло. Хорошенько его нагреваем. Выкладываем массу, придаем круглую форму. Обжариваем с двух сторон по 2-3 минуты. Оладьи готовы. Осталось их оформить и подать. Нам понадобится соус, выкладываем его сверху и клубнику свежую. Оладьи из моркови – идеальный вариант для завтрака. Это блюдо готовится очень быстро, получается вкусным, румяным и нежным. Что касается моркови, выбирайте сочную и сладкую. Именно такая морковь позволит получить идеальные оладьи. А если еще подавать соусом из сливочного сыра и вареной сгущенки, получится кулинарный шедевр.

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# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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