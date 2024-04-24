Дети будут в восторге от этой каши. Готовим овсянку с маком и сыром Камамбер

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас овсянка с маком и сыром Камамбер. Для этого блюда нам понадобятся овсяные хлопья, мак, свежая голубика, сыр Камамбер, сливки, мед.

У нас сегодня классическая овсяная каша с маком и сыром Камамбер. В принципе, можно ингредиенты менять. Вместо Камамбера можно взять сыр Бри или Горгонзолу. Вместо мака можно взять черный кунжут, семена чи или семена льна. Также ягоды тоже можно менять. Вместо меда можно использовать кленовый сироп. Сегодня мы используем голубику.

Приступаем к варке каши. Нам понадобятся сливки. Добавляем их в сотейник. Я использую 20-процентные сливки. Греем сливки, постоянно помешивая. Добавляем туда мак и прогреваем его. Сливки с маком доводим до кипения. Добавляем овсяные хлопья. И варим приблизительно 5 минут. Сливки подсаливаем. Каша практически готова. Осталось добавить мед. Мед добавляем в готовую кашу. Это для того, чтобы сохранить максимальное количество полезных микроэлементов. Мед не любит термическую проработку. Хорошо перемешиваем, чтобы мед полностью растворился. Переливаем кашу в пиалочку.