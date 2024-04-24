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Дети будут в восторге от этой каши. Готовим овсянку с маком и сыром Камамбер

24 апреля 2024 06:40
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас овсянка с маком и сыром Камамбер. Для этого блюда нам понадобятся овсяные хлопья, мак, свежая голубика, сыр Камамбер, сливки, мед.

Дети будут в восторге от этой каши. Готовим овсянку с маком и сыром Камамбер-1

У нас сегодня классическая овсяная каша с маком и сыром Камамбер. В принципе, можно ингредиенты менять. Вместо Камамбера можно взять сыр Бри или Горгонзолу. Вместо мака можно взять черный кунжут, семена чи или семена льна. Также ягоды тоже можно менять. Вместо меда можно использовать кленовый сироп. Сегодня мы используем голубику.

Дети будут в восторге от этой каши. Готовим овсянку с маком и сыром Камамбер-4

Приступаем к варке каши. Нам понадобятся сливки. Добавляем их в сотейник. Я использую 20-процентные сливки. Греем сливки, постоянно помешивая. Добавляем туда мак и прогреваем его. Сливки с маком доводим до кипения. Добавляем овсяные хлопья. И варим приблизительно 5 минут. Сливки подсаливаем. Каша практически готова. Осталось добавить мед. Мед добавляем в готовую кашу. Это для того, чтобы сохранить максимальное количество полезных микроэлементов. Мед не любит термическую проработку. Хорошо перемешиваем, чтобы мед полностью растворился. Переливаем кашу в пиалочку.

Дети будут в восторге от этой каши. Готовим овсянку с маком и сыром Камамбер-7

Сверху на горячую кашу выкладываем сыр Камамбер. И посыпаем свежими ягодами. Вот еще один необычный вариант, как можно приготовить овсяные хлопья на завтрак. Нежная сливочная текстура, пряный аромат от сыра и свежие ягоды. Простой и вкусный завтрак для тех, кто не любит долго находиться на кухне. Такое блюдо понравится всем членам вашей семьи. Дети будут от него в восторге.

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# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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