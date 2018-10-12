Три горячих напитка для тех, кому надоел обычный чай и кофе

Бодрящий «эспрессо» или пробуждающий green tea – каждый из нас начинает новый день со своего любимого напитка.

Октябрьскую прохладу превращаем в уютную и атмосферную с кружечкой пряного напитка. Секреты ароматной и согревающей осени раскроет бармен Максим Лаптенок. Максим Лаптенок, бармен:

Сегодня я с вами поделюсь рецептами нетривиальных горячих напитков, чтобы согреться этой осенью было намного проще. Первый напиток, который мы приготовим называется облепиховый чай. Для этого нам понадобится: облепиха, цветочный мед, цедра апельсина. Все ингредиенты заливаем водой, нам нужно на медленном огне все довести до кипения и варить не более 1 мин.

Облепиха зарядит ударной порцией витаминов, снизит чувствительность к переменам погоды и защитит организм от вирусов.

Максим Лаптенок:

Следующий напиток обязателен к употреблению этой осенью. Называется он «имбирный». Приготовим мы его из следующих ингредиентов: мелко нарезанный имбирь, лимон, свежая мята и, конечно же, подсластить – мы используем мед. Если у вас аллергия, можете использовать тростниковый сахар. Заливаем все водой, доводим до кипения и даем настояться 3 мин.

Имбирь убивает микробы, повышает устойчивость организма к инфекциям, обладает отличным болеутоляющим.

Максим Лаптенок:

И напоследок – нестандартный рецепт, который редко используется в домашних условиях – мы приготовим яблочный пунш со сливочным маслом. Мы будем использовать яблочный сок, свежее яблоко, соленую карамель, сливочное масло и специи: корица, гвоздика и бадьян. Бросаем яблоки, вслед за нарезанными яблоками отправляется соленая карамель, теперь добавляем специи и, конечно же, яблочный сок. Смесь нужно довести до кипения и в конце мы добавим сливочное масло.

Вкусный семейный напиток вмиг наполнит дом пряными нотками и настроит на расслабляющий лад.