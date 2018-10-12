Готовим рисовые бомбы с чесночным соусом и грецким орехом. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у меня на завтрак рисовые бомбочки с чесночным соусом и с грецким орехом. Для основного блюда нам понадобится: рис для ризотто или для японских суши, моцарелла, пармезан, лук, чеснок, цедра апельсина, панировочные сухари, яйцо, петрушка, орегано, базилик, сливочное и оливковое масло и соль.

Для соуса нам понадобятся: грецкие орехи, чеснок, вода, оливковое масло и петрушка.

Как приготовить рисовые бомбы с чесночным соусом и с грецким орехом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.