Прямой эфир

Готовим рисовые бомбы с чесночным соусом и грецким орехом. Пошаговый рецепт

12 октября 2018 08:32
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у меня на завтрак рисовые бомбочки с чесночным соусом и с грецким орехом. Для основного блюда нам понадобится: рис для ризотто или для японских суши, моцарелла, пармезан, лук, чеснок, цедра апельсина, панировочные сухари, яйцо, петрушка, орегано, базилик, сливочное и оливковое масло и соль.  

Для соуса нам понадобятся: грецкие орехи, чеснок, вода, оливковое масло и петрушка.  

Как приготовить рисовые бомбы с чесночным соусом и с грецким орехом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.    

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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