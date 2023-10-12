Прямой эфир

Тосты с гуакамоле. Шеф-повар поделился рецептом простого завтрака

12 октября 2023 12:21
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас тосты с гуакамоле. И мы используем такие продукты, как авокадо, лимон, сыр «Фета», хлеб, красный лук, помидор, кинза, оливковое масло, соль, перец.

Тосты с гуакамоле. Шеф-повар поделился рецептом простого завтрака-1

Для гуакамоле можно использовать любой лук, но я предпочтение отдаю луку красному, либо луку-шалот. Дальше помидор. Помидоры для гуакамоле лучше выбирать малиновые. Также нам понадобится кинза. В принципе можно использовать базилик, петрушку, кинзу. Наши овощи нарезаны мелким кубиком.

Тосты с гуакамоле. Шеф-повар поделился рецептом простого завтрака-4

Сейчас мы приступаем к авокадо. Авокадо для гуакамоле обязательно должен быть очень мягкий, потому что его нужно раздавливать, разминать, он должен быть как подтаявшее масло, комнатной температуры. Гуакамоле – это блюдо мексиканской кухни, можно его перевести еще как паста из авокадо. Поэтому можно и не использовать мелко нарезанные овощи. Можно просто сделать из авокадо пасту, заправить лимонным соком и солью. Мы используем для того, чтобы у нас была красивая текстура. Берем нож, разрезаем авокадо. Достаем косточку. Ложкой вынимаем мякоть авокадо.

Тосты с гуакамоле. Шеф-повар поделился рецептом простого завтрака-7

У гуакамоле есть очень много различных вариантов его приготовления. Но самый классический – это авокадо, лимон и соль. Авокадо мы почистили, сейчас разминаем его вилкой. В авокадо очень много питательных веществ. Оно даже попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт. Добавляем немного лимонного сока. Лимонный сок мы также добавляем не только для вкуса, а для того, чтобы авокадо не потемнело. Наше авокадо готово. Добавляем овощи нарезанные, перец, соль, немного оливкового масла. Перемешиваем. Вот такая вот получилась у нас яркая и очень ароматная паста из авокадо и овощей. Берем хлеб. И теперь идем подсушивать хлеб. Мы обжарили наш хлеб. Сейчас будем выкладываем на него наше гуакамоле. А гуакамоле у нас приготовлено без термической обработки, все полезные вещества сохранилось. Горочкой выкладываем. И немного добавим соленого сыра к нашему гуакамоле.

Тосты с гуакамоле. Шеф-повар поделился рецептом простого завтрака-10

Вот такое вкусное, красивое и яркое блюдо можно так быстро приготовить.

*На правах рекламы. 

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