Прямой эфир

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт

11 апреля 2024 12:10
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас тост с запеченным камамбером. Для этого блюда нам понадобится: камамбер, хлеб, клюква, корица, сливочное масло и сахар.

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт-1

Приступаем к приготовлению. Хлеб используем крафтовый, отрезаем четыре больших куска. Также подготовим камамбер, нарезаем его в длину. Камамбер – это сыр с белой плесенью, которой имеет мягкий сливочный грибной вкус, он получил свое название в честь нормандской деревни, где он был создан в XVIII веке.

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт-4

Камамбер готов, осталось приготовить соус и обжарить тосты. Приступаем к приготовлению соуса. Разогреваем кастрюлю и добавляем туда клюкву. Для соуса можно использовать любую ягоду, но лучше всего взять слегка кисловатые, в нашем случае это клюка. Также сахар – три столовые ложки, корица – чайная ложка, варим 5 минут. Разогреваем сковородку, добавляем на нее растительное масло для обжарки хлеба, немного сливочного масла. У нас практически готов соус, он должен слегка подзагустеть, варим его на большом огне.

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт-7

Соус также готов, по всей поверхности хлеба распределяем соус и выкладываем сыр, добавляем сверху еще оставшийся соус, закрываем второй частью хлеба, отправляем наши сэндвичи в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт-10

Горячие и тосты с камамбером готовы, корочка хрустящая, сыр течет, клюква дала яркий цвет. Выглядит очень аппетитно, это блюдо имеет долгую историю и пользуется популярностью благодаря своему простому, но вкусному сочетанию ингредиентов. Тосты можно подавать с различными дополнениями: свежими овощами, джемами и соусами. Это легкий завтрак, который радует своим вкусом и ароматом.

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