Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас тост с запеченным камамбером. Для этого блюда нам понадобится: камамбер, хлеб, клюква, корица, сливочное масло и сахар.

Приступаем к приготовлению. Хлеб используем крафтовый, отрезаем четыре больших куска. Также подготовим камамбер, нарезаем его в длину. Камамбер – это сыр с белой плесенью, которой имеет мягкий сливочный грибной вкус, он получил свое название в честь нормандской деревни, где он был создан в XVIII веке.

Камамбер готов, осталось приготовить соус и обжарить тосты. Приступаем к приготовлению соуса. Разогреваем кастрюлю и добавляем туда клюкву. Для соуса можно использовать любую ягоду, но лучше всего взять слегка кисловатые, в нашем случае это клюка. Также сахар – три столовые ложки, корица – чайная ложка, варим 5 минут. Разогреваем сковородку, добавляем на нее растительное масло для обжарки хлеба, немного сливочного масла. У нас практически готов соус, он должен слегка подзагустеть, варим его на большом огне.

Соус также готов, по всей поверхности хлеба распределяем соус и выкладываем сыр, добавляем сверху еще оставшийся соус, закрываем второй частью хлеба, отправляем наши сэндвичи в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.