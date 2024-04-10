Сырники с кукурузной мукой. Шеф-повар показал простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас сырники с кукурузной мукой. Для этого блюда нам понадобится творог, кремчиз, сгущенка, сахар, ванильный сахар, кукурузная крупа, яйцо и масло рапсовое.

Приступаем к приготовлению. Берем творог 9 %, 3 чайные ложки сахара, чайную ложку ванильного сахара, куриное яйцо, все перемешиваем. Для приготовления сырников я использую творог 9 % жирности. Чтобы они были достаточно плотными и не нужно было добавлять много муки. Также добавляю одно куриное яйцо, чтобы они держали форму и были пышными. Добавляем кукурузную крупу – 3 столовые ложки. За счет кукурузной крупы сырники будут более золотистые, но при этом они будут достаточно плотные внутри. Так как кукурузные крупы достаточно плотная текстура. Придаем форму. Сырники панируем тоже в кукурузной крупе. Делаем шарики и кладем их на доску.

Сырники практически готовы, осталось только их обжарить. Я буду использовать рапсовое масло. Многие эксперты мира считают рапсовое масло суперфудом, так как оно является уникальным продуктом. В его составе намного больше магния, кальция и цинка, чем в других растительных маслах. А также Омега-3, Омега-6, Омега-9, которые способствуют сохранению молодости и укреплению иммунитета. По полезности рапсовое масло не уступает оливковому, но более привлекательно по цене. Без ГМО и пищевых добавок, имеет длительный срок хранения. Рапсовое масло торговой марки «Золотая капля» можно легко узнать на полках магазинов по знаку на этикетке. Высокое содержание Омега-3.

Разогреваем сковородку и добавляем на нее масло. Чтобы сырники получились более золотистыми, нужно использовать достаточно большое количество масла. Выкладываем, обжариваем буквально по минуте с каждой стороны и снимаем. И сейчас будем ставить их в разогретую до 180 градусов в духовку на 12 минут. Сырники можно подавать как со сметаной, так и с вареньем, с медом или с кленовым сиропом, но если есть немного времени, можно приготовить соус. Для него понадобится кремчиз и сгущенка. И смешиваем это все при помощи блендера. Соус готов, осталось дождаться только сырников.