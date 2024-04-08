Сморреброд с редисом. Пошаговый рецепт необычного бутерброда

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас сморреброд с редисом. Для этого блюда нам понадобится ржаной хлеб, твердый сыр, сметана, сливочный сыр, два отварных яйца, лимон, редис и майонез.

Приступим к приготовлению. Для этого понадобится редис. Лучше взять редис более крупный, нарезаем его тонкими кружочками. Сморреброд – это традиционное датское блюдо, которое постепенно набирает популярность. Чаще всего для приготовления этого блюда используется рыба, но можно заметить и овощные начинки, и сырные. Вообще, сморреброд – это многослойный бутерброд, который можно приготовить каждый раз по-разному. В переводе с датского означает «намазанный хлеб». Сейчас понадобится немного зелени. Можно использовать абсолютно любую. Это может быть петрушка, укроп, базилик, кинза. В нашем случае это будет немного листиков базилика. Базилик для удобства нарезки скручиваем в трубочку и мелко нарезаем. Отправляю к редису. Также понадобится немного сока лимона. Добавляю его к редису. Редиска готова.

Приготовим намазку. Для этого понадобится сметана. Сливочный сыр и 50 граммов твердого сыра. Натираю на мелкую терку. Лучше всего использовать сыры более ароматные. Нужно добавить майонез. Я рекомендую использовать майонез «Провансаль с перепелиными яйцами» торговой марки «Золотая капля». Он густой, нежный, натуральный. Яйца перепелиные маринованные в составе придадут ему особый, деликатный вкус. Майонез имеет множество питательных веществ и универсален в использовании. Его можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы для горячих и холодных блюд. Достаточно насыщенный и мягкий, равномерно обволакивает ингредиенты салата. Добавляем майонез. Добавляем два отварных яйца и разминаем все вилкой. Добавляем молотый черный перец. Все хорошо перемешиваем. Намазка готова.