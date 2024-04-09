Идея небанального завтрака. Готовим пшённую кашу с баклажаном

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас пшенная каша с баклажаном. Для приготовления блюда нам понадобится: пшено, предварительно отваренное, баклажан, чеснок, сливочное масло, зелень петрушки и зира.

Приступаем к приготовлению. Нарезаем баклажан средним кубиком. Баклажан – это очень универсальный овощ, который можно жарить, тушить, жариться на открытом огне. В нашем случае – добавлять в кашу. Из него можно делать холодные закуски, запекать. Подсаливаем хорошенько. Заливаем холодной водой, чтобы убрать из него горечь. Оставляем баклажан в воде на 5 минут. А теперь мы нарежем чеснок и зелень. Четыре небольших зубчика чеснока мелко нарезаем. Также понадобится зелень. Это может быть либо петрушка, либо кинза. В нашем случае петрушка. Зелени достаточно много. Используем только листочки. Петрушка богата большим содержанием витамина С. Тоже мелко ее нарезаем. Все инциденты готовы. Приступаем к их обжарке.

Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Добавляем часть сливочного и засыпаем зиру, баклажан. Баклажан обжариваем на среднем огне 7 минут. Добавляем чеснок. Еще немного добавляю сливочного масла. Баклажан жарим до полной готовности. Добавляю пшено. И сливочное масло оставшееся. На протяжении многих веков пшенная каша считалась самой вкусной и полезной. Ее готовили на многие праздники. Доказано, что пшено содержит в два раза больше кальция, чем рис. Черный молотый перец добавляю, соль, зелень, немного масла. Все перемешиваю и снимаю с огня.