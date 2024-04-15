Прямой эфир

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак

15 апреля 2024 14:23
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас томатная овсянка с яйцом пашот и сливочным сыром. Для этого блюда нам понадобится овсянка, в нашем случае это будут хлопья, сливочный сыр, куриное яйцо, свежие томаты, свежий тимьян, розмарин, чеснок и кетчуп.

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится два томата. Делаем крестообразные надрезы для того, чтобы снять с них кожицу. И отправляю их в кипящую воду на минуту. Томаты подготовлены, снимаем с них кожицу, берем сотейник и нарезаем туда зубчик чеснока. Добавляем немного в сотейник растительного масла, рубленный чеснок и томат. Томат нарезаем произвольно на небольшие кубики. Кожицу в томатах снимаем для того, чтобы была более однородная текстура у нашего томатного соуса. Томат порезал, перекладываю в сотейник. Также нам понадобится свежий тимьян, от него нам понадобятся только листики, снимаем их и добавляем к томату. Также понадобится свежий розмарин, тоже только листики, их мелко режем и отправляем к томату.

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак-4

Еще нам понадобится «Кетчуп томатный». А если хотите сделать ваше блюдо уникальным, в помощь вам классическая линейка кетчупов торговой марки «Золотая капля» – томатный, шашлычный, классический, нежный, барбекю и острый. Уникальность этих кетчупов в сочетании спелых томатов и свежемолотых специй, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства и создать оригинальный вкус. Добавляйте «Кетчуп томатный» в любое ваше блюдо и он придаст ему насыщенный вкус и богатый аромат специй, удобная упаковка.

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак-7

Перед тем как добавить кетчуп, нам нужно слегка обжарить томаты. Обжариваем на сильном огне томаты 3-4 минуты и будем добавлять туда кетчуп. Также нам понадобится вода для яйца пашот. На литр воды мы берем приблизительно 50 граммов уксуса, чтобы яйца получились отличной формы. Добавляем кетчуп. Буквально 50 граммов, он усилит вкус нашего блюда и придаст более яркий насыщенный цвет. Добавляем овсяные хлопья. Тщательно перемешиваем и добавляем в воду. Продолжаем варить до готовности овсяных хлопьев.

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак-10

Также понадобится черный молотый перец и соль. Варим приблизительно 3 минуты. В конце будем добавлять сливочный сыр. Сварим яйцо пашот. Для этого нам понадобится яйцо весом приблизительно 55-60 граммов, вбиваем его в кипящую подсоленную с добавлением уксуса воду. Варим яйцо приблизительно 2 минуты. И яйцо готово. Достаем его. Овсянка практически готова. Добавляем в нее сливочный сыр. Варим буквально еще 2 минуты.

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак-13

Каша практически готова, осталось в нее добавить только яйцо и немного зелени. И украшаем свежими веточками тимьяна. Если вам надоела обычная каша на завтрак, приготовьте томатную овсянку с сливочным сыром и яйцом пашот. Это очень вкусно, сытно и необычно.

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