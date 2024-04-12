Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 120 граммов моркови слегка отварной. Натираем на мелкую терку. Морковь содержит очень много питательных веществ – калий, магний, витамин С. И даже несмотря на тепловую обработку они здесь остаются в достаточно большом количестве. Также нам понадобится 400 граммов творога и 50 граммов сахара. Немного ванилина, куриное яйцо, 50 граммов манки. Все тщательно перемешиваем. Несмотря на то, что морковь является низкокалорийным овощем, она содержит достаточно большое количество фруктозы. И за счет этого блюдо получается очень сладким и полезным. Масса готова.

Нам понадобится форма для выпекания, которую мы смазываем растительным маслом хорошенько и слегка посыпаем манкой. Манкой посыпаем со всех сторон, чтобы проще было достать запеканку из формы. И выкладываем. Равномерно распределяем массу в форме. Такой вид запеканки морковной является базовым. Можно экспериментировать и добавлять сюда сухофрукты, орехи, свежие фрукты. Также можно сверху помазать либо сливочным сыром, либо сметаной при выпекании, чтобы получилась более золотистая корочка. Запеканка готова. Осталось только поставить ее в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.