Прямой эфир

Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт

12 апреля 2024 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас морковная запеканка. Для приготовления этого блюда нам понадобится творог, морковь отварная, сахар, манка, яйца, ванилин, мята и вишня.

Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 120 граммов моркови слегка отварной. Натираем на мелкую терку. Морковь содержит очень много питательных веществ – калий, магний, витамин С. И даже несмотря на тепловую обработку они здесь остаются в достаточно большом количестве. Также нам понадобится 400 граммов творога и 50 граммов сахара. Немного ванилина, куриное яйцо, 50 граммов манки. Все тщательно перемешиваем. Несмотря на то, что морковь является низкокалорийным овощем, она содержит достаточно большое количество фруктозы. И за счет этого блюдо получается очень сладким и полезным. Масса готова.

Нам понадобится форма для выпекания, которую мы смазываем растительным маслом хорошенько и слегка посыпаем манкой. Манкой посыпаем со всех сторон, чтобы проще было достать запеканку из формы. И выкладываем. Равномерно распределяем массу в форме. Такой вид запеканки морковной является базовым. Можно экспериментировать и добавлять сюда сухофрукты, орехи, свежие фрукты. Также можно сверху помазать либо сливочным сыром, либо сметаной при выпекании, чтобы получилась более золотистая корочка. Запеканка готова. Осталось только поставить ее в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.

Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт-4

Пока готовится запеканка, приготовим соус. В нашем случае соус готовится из вишни. Можно использовать свежую, можно использовать замороженную. Мы берем 200 граммов вишни, разогреваем сотейник, высыпаем туда вишню. Также понадобится сахар. Сахар добавляем по вкусу. Все зависит от вкуса вишни. Если она сладкая, сахара меньше, если кислая – сахара побольше. Для начала 2 столовые ложки. Ягодный соус готовится очень быстро, доводим до кипения. Буквально 5 минут кипятим, он загустевает и снимаем. Соус можно готовить из любых ягод и фруктов. А готовится быстро и получается очень вкусно.

Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт-7

Запеканка готова. Осталось только ее подать. Отрезаем кусочек. Сверху поливаем соусом. И добавляем немного мяты. Наше блюдо готова. Помимо того, что морковная запеканка полезна, она еще и очень вкусная. Сладкий завтрак из моркови понравится не только маленьким членам семьи, но и взрослым.

*На правах рекламы.

# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

Другие новости рубрики

Все новости
Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт
11 апреля 2024 12:10

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт

Сырники с кукурузной мукой. Шеф-повар показал простой рецепт
10 апреля 2024 09:05

Сырники с кукурузной мукой. Шеф-повар показал простой рецепт

Идея небанального завтрака. Готовим пшённую кашу с баклажаном
09 апреля 2024 09:40

Идея небанального завтрака. Готовим пшённую кашу с баклажаном

Сморреброд с редисом. Пошаговый рецепт необычного бутерброда
08 апреля 2024 11:28

Сморреброд с редисом. Пошаговый рецепт необычного бутерброда

Сэндвич с яблоком и свининой. Идея для вкусного и питательного завтрака
04 апреля 2024 11:05

Сэндвич с яблоком и свининой. Идея для вкусного и питательного завтрака

Готовим завиванец с лимоном. Пошаговый рецепт
03 апреля 2024 11:13

Готовим завиванец с лимоном. Пошаговый рецепт

Блинчики с пикантным соусом из авокадо. Простой рецепт завтрака
02 апреля 2024 11:40

Блинчики с пикантным соусом из авокадо. Простой рецепт завтрака

Блинчики с черникой и мёдом. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака
01 апреля 2024 13:50

Блинчики с черникой и мёдом. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака

Простая и вкусная альтернатива шарлотке – рассказываем, как приготовить морковный пирог с киви
08 марта 2024 13:23

Простая и вкусная альтернатива шарлотке – рассказываем, как приготовить морковный пирог с киви

Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт
29 февраля 2024 08:37

Французский тарт для эстетичного завтрака. Показываем пошаговый рецепт

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога
28 февраля 2024 09:19

Готовим зур бэлиш. Показываем простой рецепт закрытого пирога

Маффины со шпинатом. Шеф-повар поделился пошаговым рецептом
27 февраля 2024 08:17

Маффины со шпинатом. Шеф-повар поделился пошаговым рецептом