Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас морковная запеканка. Для приготовления этого блюда нам понадобится творог, морковь отварная, сахар, манка, яйца, ванилин, мята и вишня.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас морковная запеканка. Для приготовления этого блюда нам понадобится творог, морковь отварная, сахар, манка, яйца, ванилин, мята и вишня.
Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 120 граммов моркови слегка отварной. Натираем на мелкую терку. Морковь содержит очень много питательных веществ – калий, магний, витамин С. И даже несмотря на тепловую обработку они здесь остаются в достаточно большом количестве. Также нам понадобится 400 граммов творога и 50 граммов сахара. Немного ванилина, куриное яйцо, 50 граммов манки. Все тщательно перемешиваем. Несмотря на то, что морковь является низкокалорийным овощем, она содержит достаточно большое количество фруктозы. И за счет этого блюдо получается очень сладким и полезным. Масса готова.
Нам понадобится форма для выпекания, которую мы смазываем растительным маслом хорошенько и слегка посыпаем манкой. Манкой посыпаем со всех сторон, чтобы проще было достать запеканку из формы. И выкладываем. Равномерно распределяем массу в форме. Такой вид запеканки морковной является базовым. Можно экспериментировать и добавлять сюда сухофрукты, орехи, свежие фрукты. Также можно сверху помазать либо сливочным сыром, либо сметаной при выпекании, чтобы получилась более золотистая корочка. Запеканка готова. Осталось только поставить ее в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
Пока готовится запеканка, приготовим соус. В нашем случае соус готовится из вишни. Можно использовать свежую, можно использовать замороженную. Мы берем 200 граммов вишни, разогреваем сотейник, высыпаем туда вишню. Также понадобится сахар. Сахар добавляем по вкусу. Все зависит от вкуса вишни. Если она сладкая, сахара меньше, если кислая – сахара побольше. Для начала 2 столовые ложки. Ягодный соус готовится очень быстро, доводим до кипения. Буквально 5 минут кипятим, он загустевает и снимаем. Соус можно готовить из любых ягод и фруктов. А готовится быстро и получается очень вкусно.
Запеканка готова. Осталось только ее подать. Отрезаем кусочек. Сверху поливаем соусом. И добавляем немного мяты. Наше блюдо готова. Помимо того, что морковная запеканка полезна, она еще и очень вкусная. Сладкий завтрак из моркови понравится не только маленьким членам семьи, но и взрослым.
*На правах рекламы.