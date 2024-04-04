Сэндвич с яблоком и свининой. Идея для вкусного и питательного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас сэндвич с яблоком и свининой. Для этого блюда нам понадобится хлеб, свинина сырокопченая, маринованные огурцы, листья салата, паприка, яблоко и кетчуп.

Подготавливаем ингредиенты для сэндвича. Берем огурцы и нарезаем их в длину. Огурцы нарезаем тоненькими ломтиками. Можно использовать как маринованные, так и соленые огурцы. Нарезаем свинину тоненько. Можно использовать любую мясную продукцию. Берем яблоки и мелко их нарезаем. Яблоки будут основой соуса, в который будут входить паприка, яблоко, которое будем обжаривать, и кетчуп.

Приступаем к обжарке. Разогреваем кастрюлю, добавляем туда сливочное масло. На среднем огне, чтобы масло сильно не горело, как только масло растопилось, добавляем туда яблоки. Увеличиваем огонь и обжариваем 5 минут. При этом яблоки солим и добавляем молотый черный перец. Пока жарятся яблоки, разогреваем вторую сковородку, добавляем на нее растительное масло и обжариваем хлеб до золотистой корочки. Яблоки постоянно помешиваем, чтобы не пригорели. Яблоки обжарены, снимаем их.

Все ингредиенты готовы, осталось сделать соус. К обжаренным яблоком добавляем дижонскую горчицу. Понадобится кетчуп. Я буду использовать кетчуп «Нежный» торговый марки «Золотая капля». Он кисло-сладкий, нежный, томатный. Сочетание спелых томатов и свежих молотых специй создает оригинальный вкус, который великолепно украсит любое блюдо. Его уникальность в использовании натуральных специй: кумин, тмин, паприка и многие другие, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Добавляйте кетчуп «Нежный» торговый марки «Золотая капля» в любое ваше блюдо, он предаст неповторимую нотку пикантности даже простому блюду, приготовленному в домашних условиях. Кто придерживается здорового образа жизни, может взять на заметку. Без добавления усилителей вкуса и только из натуральных ингредиентов. Без искусственных красителей и ароматизаторов, без ГМО, удобная упаковка.