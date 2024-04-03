Готовим завиванец с лимоном. Пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас завиванец с лимоном. Для этого блюда нам понадобится мука, лимоны, отварная морковь, сахар, сливочное масло, сметана и куриные яйца.

Приступаем к приготовлению. Сначала нам понадобится сливочное масло мягкое, сахар – 4 столовые ложки. И сметана 120 граммов. Также понадобится куриное яйцо. Все тщательно перемешиваем. После того как все ингредиенты смешали, добавляем муку – 300 граммов. Постепенно ее вводим и перемешиваем. Тесто получится достаточно липким и эластичным. И пока его отставляем в сторонку, чтобы оно немножко постояло.

Нам понадобится 2 лимона. Разрезаем и удаляем косточки. Нарезаем лимон на небольшие кусочки, отправляем в блендер. Лимон измельчаем в блендере вместе с цедрой. В блендере измельчили лимон, перекидываем в кастрюлю, добавляю оставшийся сахар – 170 граммов. Все это перемешиваем. И отправляю на плиту на 5-6 минут. Лимон уварился, кипел интенсивно минут 10. Добавляем морковь отварную. Натираем ее на мелкой терке. Можно использовать как отварную, так и сырую. Наша начинка готова, отправляем ее в холодильник для того, чтобы она немного остыла.

Также понадобится два куриных белка, их взбиваем. Белки взбиваем до пышной и плотной пены. Приступаем к раскатке теста. Посыпаем тесто мукой, чтобы оно не прилипло к столу. Начинаем его аккуратно раскатывать. Тесто раскатываем толщиной 3 миллиметра. Форма завиванца может быть абсолютно разная. Можно раскатать его в большой пласт, смазать начинкой и запекать, как большой рулет. Также можно скрутить рулет и нарезать его сырым на порционные кусочки, запекать по принципу синнабонов. Берем куриный белок и смазываем тесто. Начинку выкладываем равномерно. За счет добавления моркови начинка на разрезе будет казаться более яркой и аппетитной. Скручиваем рулет. Хорошо закрываем со всех сторон.