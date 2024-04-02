Блинчики с пикантным соусом из авокадо. Простой рецепт завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас блинчики с пикантным соусом из авокадо. Для этого нам понадобится сахар, мука, сливки, яйца, кинза, томаты, орегано, лимон, авокадо, отварная куриная грудка и томатный соус.

Приступаем к приготовлению теста. Для этого понадобится 120 граммов муки, соль, три чайные ложки сахара, одно куриное яйцо, добавляем 10-процентные сливки, все перемешиваем, чтобы не было комочков. Также понадобится растительное масло и вода. Делаем достаточно жидкое тесто, блинчики должны быть тонкие. Тесто готово, оставляем его в сторонку.

Для соуса понадобится спелое авокадо, лимонный сок, авокадо не так быстро потемнеет, соль, перец, немного масла, разминаем вилкой. Также понадобится кинза, мелко нарезаем, кинза придаст соусу пикантность, также понадобится половинка репчатого лука. Мелко нарезаю мелким кубиком, отправляем лук к авокадо. Также понадобятся томаты, используем черри, приблизительно четыре штучки, мелко нарезаем. Сейчас наш соус очень похож на гуакамоле, но потом мы его разбавим немного растительным маслом, он станет более жидким. Пикантность придает лук репчатый, так как он имеет более яркий и острый вкус, еще добавляем масло, соль, перец и еще лимонный сок. Все это перемешиваем, отставляем в сторонку, чтобы оно настоялось.

Для начинки нам понадобится отварная птица, берем грудку и мелко нарезаем. Вместо отварной грудки можно использовать также отварную индейку, копченую курицу. В начинку нужно добавить томатный соус, я рекомендую использовать томатный соус «Краснодарский» торговой марки «ВкуSноВ». Это кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Это позволяет сохранить все их полезные свойства, сделан из высококачественного сырья с добавлением натуральных ингредиентов, без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей, усилителей вкуса. Соус томатный используют для приготовления лазаньи, подают к пасте, к мясным и рыбным блюдам, в том числе шашлыку и барбекю. Соуса использую две столовые ложки.

Осталось обжарить блинчики и завернуть в них начинку. Приступаем к обжарке блинчиков. Для этого разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Пока сковородка нагревается, обжарим яйцо для начинки. Нам понадобится сливочное масло и одно куриное яйцо. Растапливаем масло, в растопленное сливочное масло добавляем яйцо и перемешиваем. Яйцо обжариваем по принципу скрэмбла. На хорошо разогретой сковородке жарится буквально одну минуту. Скрэмбл готов, добавляю курицу. Блинчики мы выпекаем тонкие, буквально по минуте с каждой стороны. Блинчики обжариваем с двух сторон и после того, как переворачиваем, укладываем начинку сверху. Начинку укладываем ближе к себе и заворачиваем в конвертик. Плотно заворачиваем. Перед каждым блинчиком смазываем сковородку растительным маслом. Сейчас блинчики обжарим с двух сторон. Жарим для того, чтобы придать им аппетитным внешний вид.