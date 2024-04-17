Прямой эфир

Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак

17 апреля 2024 11:42
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас штрудель с творогом и зеленью. Для этого блюда нам понадобится творог, куриные яйца, сметана, слоеное тесто бездрожжевое, мука, сливочное масло, зелень и соус.

Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак -1

Приступаем к приготовлению. Нарезаем зеленый лук. Сейчас подготовлю начинку для штруделя. Также понадобится укроп и петрушка. В зелени используем только листики. Можно использовать любую зелень. В нашем случае это петрушка, укроп, зеленый лук. Укроп и петрушку мелко нарезаем. Также понадобится сливочное масло слегка подтопленное. Добавляем его к зелени. Сметаны приблизительно 100 граммов. 400 граммов творога и три куриных яйца. И отделяем один желток. Он нам понадобится, чтобы смазать наш штрудель. Добавляем молотый черный перец и хорошенько солим. Тщательно перемешиваем.

Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак -4

Также нам понадобится соус. Соус «Тар-тар» торговой марки «Золотая капля» – это сочетание маринованных огурчиков с укропом. Имеет оригинальный и нежный вкус. Обладает сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Соус «Тар-тар» создан для того, чтобы разнообразить блюда, превратить их в изысканную кулинарию и получить гастрономическое удовольствие. Добавляйте соус «Золотая капля» в любое ваше блюдо, и он придаст ему насыщенный вкус. Майонезные соусы «Золотая капля» созданы, чтобы разнообразить как холодные, так и горячие блюда. Обладают сбалансированным, пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Кстати, очень удобная упаковка. Добавляем соус. Тщательно перемешиваем. Начинка готова.

Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак -7

Сейчас берем тесто и раскатываем его в тонкий пласт. В нашем случае штрудель получается не сладкий, он более пряный и пикантный. Тесто для штруделя раскатываем толщиной 4-5 мм. Распределяем равномерно начинку. Подгибаем края и скручиваем рулет. Края смазываем желтком. Желтком смазывают, чтобы штрудель при запекании получил очень яркую аппетитную корочку.

Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак -10

Штрудель готов. Осталось только его запечь. И ставим в духовку разогретую до 180 градусов на 25 минут. Вот такой вот у нас получается штрудель, оформим немножко зеленью. Штрудель из слоенного теста – блюдо достаточно простое, но вкусное. Отлично подходит для завтрака.

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# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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